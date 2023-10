Mario Domm: “Dicen cosas mías que ni yo me imaginaba”

Camila tuvo un buen fin de semana con dos presentaciones en Guadalajara y Ciudad de México con muchos momentos emotivos, sobre todo, porque sus canciones son parte de la banda sonora en la vida de los mexicanos.

Previo a sus presentaciones, Mario Domm, charló con Publimetro sobre una carrera de subidas y bajadas, con lo bueno y malo que puede generar la fama.

Mario Domm narró a Publimetro esos momentos que lo hicieron irse de México. (Eric Weaver)

¿Qué diagnóstico le darías a tus diferentes facetas?

— Creo que la divido en tres: la salud musical del cantante está muy bien, ahorita está fuerte y con six pack; la del compositor, a veces, se pone con six pack y otras de la chingada, pero eso es una cosa que ya he vivido con el tiempo. Por último, la del productor está también, así muy caliente, pero después cuando empiezo a irme de gira, eso se va a ceros y no produzco más en tres años. Ahorita, tengo todas las versiones a todo volumen lo cual me gusta. Estoy ansioso de poder concentrarme en cantar, en dar conciertos y estoy a punto de terminar el disco de Camila. Así que de la salud musical de la que hablas, está más estable.

¿Alguna vez te has arrepentido de tu carrera?

— Tengo el el trabajo más bonito del mundo y haber escogido mi hobby como trabajo, fue la mejor decisión de mi vida.

¿Camila sigue conquistando a nuevas generaciones?

— Es muy curioso, porque ahora vamos a salir a cantar con un público que ya creció, también ya es cuarentón y posiblemente vamos a llegar a sus hijos. Hemos trabajado mucho Camila, pues escribiendo canciones que creemos que fuimos parte de una década y quisiéramos retomar la siguiente.

¿Qué te hizo o hace mantener los pies en la tierra?

— El ser humilde es una línea muy delgada, porque puede ser una cosa honesta o fake. En nuestro caso Camila, venimos de abajo, porque yo fui tecladista de OV7 y la pasé muy, muy, muy bien. También, hay que guardar esa cierta humildad, porque se vino desde abajo y las cosas costaron. Con Camila creemos que es un buen momento, porque nos sentimos física y mentalmente bien, tenemos las canciones correctas y nuestro corazón, en mi caso, se acomodó otra vez.

“Tengo 46, ya tengo dos hijos y estoy separado otra vez. Me han pasado cosas, eso lo van a escuchar en este disco de Camila” — Mario Domm

¿Camila pasó por un momento oscuro?

— Todos los problemas que mi mente causó y las situaciones que yo causé solito sobre una tontería, sobre un hermano que era querido igual que Pablo como Samo, pues de repente ver que esas cosas desaparecen y tomar la oportunidad de volver a cantar con alguien que adoras, amas y que su voz engrana tan bien, me siento muy suertudo de poder hacer esto en vida. Para mí, es importante que cuando mis hijos me están viendo, que mis hijos vean a su papá perdonar y ser perdonado.

¿Cuál fue el problema con Samo?

— Hablábamos el otro día, la voz de Samo me inspira. Soy como un sastre que voy poniéndole el vestido a alguien, ese alguien es Samo, pero cuando se fue me lo empecé a poner yo en el espejo, pero no quedó igual. Me inspira mucho tener al cantante que admiro al lado, al guitarrista que tengo al lado, mis amigos y hermanos otra vez juntos. Es una oportunidad bien bella de vivirla, de poder contar que derrumbé esas barreras mentales.

¿Qué puedes adelantar del nuevo disco de Camila?

— Todavía no alcanzo a ver lo que estamos terminando. Hay unas canciones súper ardidas, también hay canciones de dolor, de amor y de todo lo que hemos hablado en el pasado, pero de otra forma más madura. Tengo 46, ya tengo dos hijos y estoy separado otra vez. Me han pasado cosas, eso lo van a escuchar en este disco, pero son cosas que he no he puesto en redes sociales, que me he guardado para poder detonarlas en una canción. El disco de 10 canciones me emociona, porque hay temas de Samo, de Pablo y mías.

¿Qué dicen de ti que no sea verdad?

— Un montón (risas), además dicen cosas mías que ni yo me imaginaba. Creo que me sigo conociendo a mí mismo a diario, porque el que fui ayer, pues ya no soy. Cuando veo que hablan de mí tan seguros digo: ¡'Ah, cabrón!’. Vivo en California en Los Ángeles, tomé la decisión más bonita de mi vida y le di la oportunidad a mis hijos de nacer acá, de poder trabajar acá gracias a los paparazzis, porque en México empecé a jugar ese juego. Eso me pareció divertido al principio hasta que me rompí una mano huyendo, ya el sentido emocional estaba todo mal. Tomé la decisión de irme a California, así que transformé esa energía negativa que es la fama, y esas cosas que trae, en una cosa positiva. Así que estoy aquí con mucha humildad.

¿Algo en particular te ha molestado?

— No me acuerdo ahorita, pero posiblemente de cuando estaba hace 12 años por ahí, que me decían que estaba yo con una chica y que esas cosas que inventaban. Lo que más me sorprende es a qué hora o en qué momento piensan todo eso, se empezó a hacer una bola de nieve de un comentario y les parecía gracioso. Ahí, mi vida emocional se empezó a desmoronar, no fue gracioso para mí.

“Se puso muy grande la alberca de la música y de la industria. Por eso, también se redujeron los sueldos para todos, pero it’s okey” — Mario Domm

¿Podría venir documental de Camila?

— Queremos sin duda tener nuestro documental... eventualmente. Somos una banda que comenzó de abajo y tenemos escenas de hace 20 años. Hay muchos muchos momentos filmados, ojalá y todo terminara en un documental. ¿Si escribiría un libro? Me siento bien, pero faltan un par de chapters (capítulos) que debo y, quizás, en ese momento el León se calma un poquito (risa), si la cosa se pone más peliaguda, pues sí contaría una historia que motive.

Próximos conciertos de Camila

Puebla. 27 de octubre, Auditorio GNP Seguros

Mexicali. 3 de noviembre, Plaza de Toros Calafia

Tijuana. 4 de noviembre, Audiorama El Trompo

Mérida. 10 de noviembre, Foro GNP Seguros

Torreón. 25 de noviembre, Coliseo Centenario

Monterrey. 1 de diciembre, Arena Monterrey

Los Ángeles. 2 de diciembre en el Bésame Mucho Fest

