María Becerra sueña con hacer una colaboración con Shakira

María Becerra experimentó el colocarse el sombrero charro en la tierra del tequila y el mariachi. La cantante argentina cerró su gira en México con un concierto en las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

Previo a salir al escenario, la artista del género pop urbano charló sobre este año que ha sido de grandes proezas como la colaboración con Enrique Iglesias y Los Ángeles Azules; además de ser junto a Bizarrap, los argentinos más nominados para los Grammy Latino que se realizarán el 16 de noviembre en Sevilla, España.

La cantante va por cuatro estatuillas: Canción del año (Amigos, con Pablo Alborán), Mejor Fusión/Interpretación Urbana (por Ojalá), Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación Reggaeton ambas por Automático.

“La verdad súper contenta por las nominaciones a los Latin Grammy, realmente es un honor. Creo que en el mundo del artista, siempre están dando vueltas las colaboraciones por ahí, siempre hay relaciones con otros artistas. Tengo ganas de colaborar con un montón de artistas, ya tengo canciones con varios que van a salir pronto. Fue una gran sorpresa las nominaciones, no pensé que iba a recibir tantas, de hecho, no era algo que pensaba, por lo que fue una grata sorpresa”, señaló María Becerra.

Al preguntarle sobre esta ola de mujeres argentinas en la música compartió, “yo creo que es un increíble panorama para las mujeres en general. Estamos abriendo camino en la música en todo los géneros en general , más que nada en lo urbano, eso es algo increíble. Creo que se está armando una movida muy interesante y a los artistas argentinos nos están recibiendo con los brazos abiertos en un montón de países”, señaló.

La Nena de Argentina como también se le llama, habló de la reciente colaboración con Enrique Iglesias en el tema Así es la vida.

“La colaboración con Enrique fue soñada, la verdad increíble y un gran honor para mí que un artista como él, pues decida hacer su vuelta a la música -después de tantos años sin haber sacado música- con alguna canción conmigo. Me sentí súper honrada y el trato fue increíble. Yo amo la bachata y amo que haya sido una bachata con él, feliz con eso”.

Nombres como Cazzu, Nicki Nicole y María Becerra le están dando un rumbo especial al género de la cumbia.

“Estoy feliz que Los Ángeles Azules me invitaran a ser parte de El amor de mi vida que es una cumbia increíble. Hace tiempo que vengo haciendo cumbia, me gusta tener versatilidad con la música que hago, pero la cumbia es un género que me fascina y nada, contenta de que me hayan invitado”, dijo.

Por lo pronto, María Becerra habló sobre las colaboraciones que tiene en mente.

“Una de mis colaboraciones más soñadas es con Shakira, sueño con hacer una canción con Shakira. Ella es una reina que caminó para que muchas de nosotras podamos correr hoy en día, ¿viste? Yo la admiro con todo mi corazón, me encanta lo que ella hace y sería un sueño cumplido. Me bastaría con que me dijera: ‘hola o cualquier cosa (risas)’”.

Añadió, “hemos hablado con Carin León para hacer una canción, esperamos cerrarla pronto”.

Su mirada de México

“México es de los países que más me escucha, así como Argentina y España, así que seguramente el año que viene regresaré por acá y -quizá- a un estadio. Soñar no cuesta nada, ¿viste?”, comentó.

María compartió lo que más le ha llamado la atención sobre los mexicanos, “siento que la gente es muy cálida, dicen todo como en diminutivo y siento que los fans me hablan con mucha ternura. Los fans me hacen el muñequito con bigotes... ¿cómo se llama?, el Dr. Simi (risas)”.

Viene el Estadio de River

María Becerra enfrentará uno de los grandes retos en su carrera que es ofrecer un concierto en el Monumental de River Plate que es el estadio más grande de Argentina y Sudamérica con una capacidad máxima de 84 mil 567 asistentes.

“Si no me equivocó es como el estadio más grande de Sudamérica, entonces es algo impresionante el solo hecho de estar anunciándolo. Todavía no sé qué va a pasar, es un sueño hecho realidad y lo vamos a dar todo para estar a la altura de las circunstancias”, finalizó.

