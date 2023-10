Conoce a los mexicanos que han hecho historia en Hollywood

Uno de los países que más ha generado grandes estrellas de cine ha sido México. Durante años como hormiguitas han ido juntando talento para posicionarse en proyectos a nivel internacional. Para los nacidos en tierra azteca no ha habido límites, y es por eso te presentamos algunos de los famosos que siguen marcando historia en Estados Unidos.

Gael García Bernal

El actor Gael García Bernal nació en Guadalajara, Jalisco; el 30 de noviembre de 1978. Con 45 años se ha consolidado como productor y director mexicano, ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle y otros de sus personajes han sido en I’m With Lucy, ¡Fidel!. Durante su tiempo en la gran pantalla ha dejado saber sus raíces y lo mucho que ama su país.

Gael García Bernal para @GQMexico pic.twitter.com/bY4V3QJ9yw — Magazine Virtual by German Delgado (@MgazineVirtual) October 11, 2023

Salma Hayek

Su trayectoria a nivel internacional ha marcado su carrera. Es una de las mejores actrices mexicanas que trasciende fronteras por sus papeles en: From Dusk till Dawn, Wild Wild West, Frida, Spy Kids 3-D: Game Over, Son como niños, Some Kind of Beautiful y House of Gucci. Un punto más a favor fue su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel dando vida a Ajak, la madre de los Eternals. Hayek de 56 años nació en Coatzacoalcos, Veracruz.

Eugenio Derbez

‘No se aceptan devoluciones’ fue la punta de lanza para que Eugenio Derbez tomara otros rumbos a nivel profesional. Luego de realizar diversas producciones nacionales, pero su enfoque llegó a la cinta CODA que lo llevó a subir al escenario de los premios Oscar para recibir el galardón como Mejor Película en 2022. Derbez estuvo dentro de ‘Milagros del Cielo’, ‘Cómo ser un Latín Lover’, y se espera pueda cumplir más proyectos audiovisuales en Hollywood.

Eiza González

Eiza González comenzó su carrera con los melodramas mexicanos y uno que marcó un antes y un despúes en su vida fue ‘Lola Érase una vez’, desde allí protagonizar más historias hasta probar suerte en Estados Unidos. Entre las cintas más destacadas de la mexicana están: Alita: Battle Angel, Paradise Hills, Bloodshot, Descuida, yo te cuido, Godzilla vs. Kong y Ambulance.

Alfonso Herrera

El ex integrante de RBD nació en la ciudad de México, comenzó su carrera con telenovelas locales y se concentró en llegar más lejos. Todo su esfuerzo lo ha llevado a estar dentro de series estadounidenses populares como Sense8, The Exorcist, Queen of the south y recientemente en Ozark,en donde se une a la última temporada como el villano.

El también cantante prefirió seguir sus sueños cinematográficos y no unirse a la gira de la banda de pop mundial, por compromisos ya adquiridos.