Disney conmemora un siglo de magia con ‘Wish’: ¿Cuándo llega a México?”

Una nueva película llegaras las pantallas de Disney muy pronto para celebrar sus 100 años, se trata de ‘Wish’, el filme que al parecer logrará encarnar el ADN de la empresa televisiva y que aspira englobar todos estos años que se ha mantenido al aire el canal.

La animación llegará de la mano de Peter de Vecho, el productor de ‘Frozen’ y ‘Raya y el último Dragon’, en la misma, se relata la historia de Asha, una joven que trata de redefinir el valor de los deseos. “Era una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo era un privilegio y un gozo ser parte de esta historia”, dijo a EFE del Vecho.

Asimismo, el productor también explicó qué fue lo que los conllevó a realizar esta emotiva película. “El ADN de Disney está en el acto de pedirle un deseo a las estrellas”, afirmó Peter, indicando que llegó a esta conclusión junto al productor mexicano Juan Pablo Reyes, al momento en que les preguntaron a algunas de las personas del estudio qué significaba Disney para ellos.

Una de las cosas que fortaleció esta idea fue el tema ‘When You Wish Upon a Star’, el cual pertenece a la película ‘Pinocchio’ (1940). A todo esto, le sumaron conceptos como la alegría y la esperanza, con esto Jennifer Lee (creadora de Frozen) empezó una vez más a escribir una historia desde cero, algo que no se imaginó volver a hacer.

“Para mí fue revitalizante. Después de ‘Frozen 2′ no sabía si iba a volver a escribir porque había cambiado de posición en la empresa y regresar a ello me dio la oportunidad de ver mi propio crecimiento”, explicó Lee a EFE.

¿Cuándo se estrena en Mexico ‘The Wish’?

Hasta la fecha, la cinta tiene previsto estrenarse el 23 de noviembre y cuenta con composiciones musicales de Julia Michaels que serán interpretadas por Ariana DeBose, quien tendrá el papel de Asha.