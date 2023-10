Slash anuncia concierto en México. / Foto: Getty Images (Phillip Faraone/Getty Images for Gibson)

El guitarrista de Guns N’ Roses, Saul Hudson mejor conocido como Slash, sorprendió a todos sus fans al revelar que ofrecerá un concierto en el Pepsi Center de la Ciudad de México el próximo 23 de enero como parte de la gira ‘River Is Rising – Rest Of The World Tour ‘24′.

Slash anuncia concierto en México. / Foto: Ocesa

Aunque aún no hay un anuncio oficial por parte de la promotora Ocesa, los boletos estarán disponibles en la red Ticketmaster, y la preventa Citibanamex comenzará el 24 de octubre y la venta general el 25 de octubre.