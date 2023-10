The Rolling Stones regresan a México con pop up store oficial

The Rolling Stones presentan “Angry” y anuncian su nuevo álbum ‘Hackney Diamonds’. / Foto: Cortesía (UMG) (Mark Seliger/© MARK SELIGER)

En el marco de la salida de su primer material inédito en 18 años, Hackney Diamonds que se lanzará este viernes 20 de octubre, llega por primera vez a México la Pop Up Store Oficial de The Rolling Stones.

Habrá pop up store oficial de The Rolling Stones en México. / Foto: Cortesía (UMG)

Con artículos exclusivos nunca antes a la venta, los fanáticos mexicanos tendrán por primera vez la oportunidad de adquirir discos, vinilos, music boxes y hasta chamarras de edición limitada y exclusivas en un espacio dedicado a una de las bandas de rock más legendarias de todos los tiempos.

La Pop Up Store Oficial de The Rolling Stones estará únicamente disponible durante 3 días: viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de octubre , y estará ubicada en la Calle Génova 76-Local 26, Col. Juárez en la Delegación Cuauhtémoc, en un horario de 11am a 9pm .

La entrada es libre y abierta para todo público. En ella podrás encontrar artículos de música de su nuevo material de estudio Hackney Diamonds, así como títulos de su catálogo que han acompañado a más de una generación desde los años 60′s en multiformatos: vinilos, discos, DVDs, Blu-rays y mucho más.

Además de música, los fans también podrán encontrar desde Pines Metálicos Edición Limitada de Hackney Diamonds, sudaderas y hoodies, una Tote Bag Hackney Diamonds, una T-Shirt exclusiva para México, así como una Chamarra de Cuero Edición Limitada con el logo de The Rolling Stones grabado en láser.

No te pierdas esta oportunidad única para los fanáticos mexicanos de hueso colorado y no dejes de pre-guardar y pre-ordenar tu copia de Hackney Diamonds, material inédito para coleccionistas que simplemente no puedes dejar fuera de tu colección.

