Will Smith responde a las memorias reveladas por su esposa

Will Smith y Jada Pinkett Smith Getty imágenes (Arturo Holmes/FilmMagic)

El actor Will Smith ha decidido abordar las revelaciones hechas por su esposa, Jada Pinkett Smith, en su nuevo libro de memorias titulado “Worthy”.

En el libro, Jada ha compartido detalles íntimos sobre su relación y su vida juntos. La respuesta de Will Smith ha sido esperada por muchos, y finalmente ha decidido romper su silencio y compartir sus pensamientos.

En un correo electrónico enviado al diario The New York Times, Will Smith expresó que las revelaciones en el libro de Jada lo han “despertado” de alguna manera.

Te recomendamos leer: Jada Pinkett Smith dice que su verdadera alma gemela era un rapero que ya murió

“Cuando llevas más de la mitad de tu vida con alguien, se instala una especie de ceguera emocional. Y puedes perder con demasiada facilidad la sensibilidad a sus matices ocultos y sus sutiles bellezas”, escribió Smith.

Reconoció que su esposa es más resiliente, inteligente y compasiva de lo que él había entendido anteriormente. También se dio cuenta de que Jada ha vivido una vida más intensa de lo que él se había dado cuenta.

Relación en proceso

Jada Pinkett Smith ha dejado claro que su relación con Will Smith se sigue trabajando. Ambos han pasado por momentos difíciles y han experimentado altibajos en su matrimonio.

“Creo que cuando llegamos a 2016 estábamos agotados de intentarlo. Creo que los dos seguíamos atrapados en nuestra fantasía, de lo que pensábamos que debía ser la otra persona”, mencionó Jada

Y continuó: “Prometí que nunca habría una razón para divorciarnos. Resolveremos lo que sea. Y no he sido capaz de romper esa promesa”.

A pesar de las dificultades y los momentos difíciles, Jada aseguró que está comprometida a mantener su matrimonio y a trabajar en la relación.

Con las múltiples polémicas, y desafíos, la pareja ha expresado con la prensa que sigue comprometida a crecer y evolucionar juntos.