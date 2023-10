Edén Muñoz inicia una nueva etapa como solista

Luego de su salida del icónico grupo Calibre 50, Edén Muñoz, inició su carrera como solista de la mano de Lizos Music, la compañía independiente que llevó a la cima del éxito a Banda MS. Con “Chale”, su primer lanzamiento que impactó a nivel global, demostrando que se le podía dar un toque de frescura a la música mexicana.

La carrera de Edén Muñoz se disparó en todos los sentidos; como compositor fue buscado por estrellas de la talla de Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, como productor Yuridia le dio toda su confianza para hacer dos álbumes.

Edén Muñoz

Lleno de proyectos y con la confianza de los grandes, ha querido dar el siguiente paso al firmar con Sony Music México para seguir avanzando en su prometedora carrera en la que también Sony Latin jugará un importante papel. Grandes colaboraciones que van desde Carin León y hasta el legado de Vicente Fernández, son parte de este acuerdo del que habla en exclusiva.

¿Qué te llevó a buscar una compañía disquera grande cuando muchos artistas prefieren ser independientes?

“Quiero tener un equipo y una casa que crea en mi proyecto, tengo muchos años levantando la mano esperando que una trasnacional se de cuenta que podemos crear una nueva generación de Joanes o de Vicentes porque siento que le hacen mucha falta a nuestro género. Pero lo más importante es que quiero que vean con el mismo amor que yo, mi música y que converjamos en el camino, que queremos tomar para cumplir nuestros sueños y objetivos colocándonos en los mercados correctos. Conocieron a un Edén que fue de nada a lo que hoy soy y eso se lo debo a una disquera independiente (Lizos Music) que hizo un excelente trabajo solo que ahora pienso en otros mercados y en gente que traiga nuevas oportunidades como la de colaborar con grandes artistas y con base a eso tomé la decisión específicamente de elegir a Sony de entre las ofertas que recibí. Muchos de los amigos que he hecho a lo largo de casi 20 años de carrera están ahí”.

Edén Muñoz (Especial)

¿Cuáles son los planes con Sony Music a corto plazo?

“Se quedaron muchas cosas en el aire en estos meses, pero ahora estamos trabajando en lo primero que lanzaremos con Sony, es una colaboración con Fuerza Regida, el tema que estará disponible el 8 de noviembre se titula “Money Edition” voy sobre la misma línea de lo que hice con ‘CCC’ , con esta nueva manera de hacer música a la que me estoy acoplando. En la primera semana de noviembre saldrá el nuevo disco con seis cumbias, una faceta que no conocen de mi, y seis temas inéditos además de la colaboración con Don Lalo Mora ‘”Que la Dejen Ir Al Baile”, “Soy de la Calle” con Arnulfo Jr. y con Cosme Tadeo estamos tratando de lograr algo, yo soy muy fan de ese momento de Pequeños Musical, es un disco conceptual. En enero saldrá el sencillo con el que ya llegaremos a todos los mercados que tenemos en la mira, con un sonido más inclinado hacia “Chale”, algo más enfocado a la expansión”.

Edén Muñoz (Sony Music México)

Eres muy joven pero con mucha experiencia, ¿eso hace que la nueva generación del regional te busque para trabajar juntos?

“A penas cumplí 33, pero empecé a los 13 años, voy a sonar como un viejo pero ya tengo 20 años de carrera, así que ya puedo decir que con estas colaboraciones que hago se unen la juventud y la experiencia, creo que ya puedo darle dirección a lo que estos locos están haciendo”.

Tus logros en el regional mexicano te han convertido en un referente, esa es una gran responsabilidad, ¿estás consciente de ello?

“Cien por ciento. Desde el día uno me he enfocado en hacer del regional mexicano un movimiento importante, yo no soy de chismes, a mi me gusta ayudar a los demás, de hecho también en los planes con Sony está crear un sello para apoyar a todas esas estrellas que me voy encontrando en el camino y ser una plataforma para los que realmente piensen como Edén en el sentido de que sean pasionales y comprometidos”.

Edén Muñoz Cortesía

¿Qué pasó con el álbum doble ‘Ayer y Hoy’ que estabas preparando con leyendas y nuevos talentos?

“Justo me agarró en la terminación de contrato y el inició de otro así que pasaron unos tres meses y dejé parados algunos conceptos, sí lo voy a hacer pero más en grande, con gente muy importante que se merece llegar a muchos mercados. Hay referentes de la música que no se pueden dejar de lado, también se ha hablado de producir las voces que dejó Don Vicente Fernández, yo producirlas, eso sería increíble para mi. Hay muchos aristas de los que se tiene el catálogo y yo podría hacer un concepto mucho más espectacular con eso”.

¿Hay varias cosas pendientes en las que estabas trabajando, como el nuevo disco de Yuridia y las colaboraciones con Carín León?

“Ya terminé el segundo disco produciendo a Yuridia, con Carín no hemos podido coincidir, pero a final de cuentas la música que el y yo estamos haciendo principalmente por amistad, por pasión en este junte, posiblemente será un álbum completo porque tenemos muchísimos temas con música que no envejezca nunca, entonces cuando salga no importa cuándo, créanme que va a valer mucho la pena porque es algo increíble. De hecho vamos al estadio de Cali en Colombia, el como artista principal y yo como parte del elenco, ese loco está abriendo muchos mercados”.