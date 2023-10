Las 6 canciones favoritas de V de BTS

Sin duda alguna, Tae o V (como también se conoce), es uno de los chicos caracterizados por tener buen gusto en la música, pues a diferencia del resto de los BTS, a él le atrae más lo clásico, por este motivo, te daremos a conocer algunas de las canciones más escuchadas en su Playlist.

Boys II Men - End of The Road

Encabezando la lista se encuentra esta canción, la cual sorprendió a muchos de sus fans puesto que en uno de sus lives logró cantarla. Al parecer, esta es una de las más recientes canciones añadidas como favoritas, según Spotify.

Post Malone - I’m Gonna Be

En el segundo lugar de su lista de reproducción se encuentra Post Malone con I’m Gonna Be otra canción que también ha interpretado en vivo, justo en el momento en que pasaba por un momento difícil con la salud de su abuela, por este motivo fue muy criticado al entonarla, ya que es muchos aseguraban que se veía muy apagado durante sus presentaciones.

Surfaces - This view

En la lista favorita de V, ocupa el tercer puesto una canción que al parecer a muchos tomó de sorpresa, aunque para los que realmente lo siguen se darán cuenta que este tema musical es tan espontáneo como él.

Joy Crookes - Don’t Let Me Down

Con un significado más emotivo y una letra más pesada, Don’t Let Me Down se posiciona en el cuarto lugar de las canciones favoritas de V.

Austin P. McKenzie - Crazy Beautiful

El quinto lugar de esta lista se lo lleva Crazy Beautiful, esta letra no solamente sorprendió a los fanáticos, sino que también su video dejó a todos impactados, aunque al igual que la canción anteriormente mencionada, no es primera vez no es primera vez que el famoso sorprende a todos con la elección de sus canciones

Pink Sweat$ - 17

Para finalizar esta lista, se encuentra ‘17′ una canción que no sólo es la favorita de sino también de JK.