Santa Fe Klan confiesa que cuando era niño no tenían para comer

Santa Fe Klan ha sido uno de los representantes del rap y hip hop más populares en los últimos años. Y es que, este género se ha convertido en uno de los más escuchados en nuestro país.

Sin embargo, a pesar de que siempre se muestra el lado positivo de la historia no todo es así, ya que detrás de la persona famosa, se esconde un sinfín de experiencias que al momento de contarlas muchos no lo creen.

¿Qué dijo Santa Fe Klan sobre su pasado?

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, el rapero recordó sus raíces cuando aún no había saltado la fama y su día a día, el cual se centraba en sobrevivir junto a su familia, buscando qué comer. Según lo comentado por Ángel Quesada (nombre real del rapero), muchas veces no tenían el pan de cada día y fue gracias a su barrio de Santa Fe (en donde creció) que lograron salir adelante.

“A veces no teníamos tampoco qué comer y pedíamos fiado ahí en la tienda del barrio, a mi jefa le tiraban el paro”, recordó, indicando que su familia no era la más afectada ya que en algunas ocasiones varias personas se acercaban a su casa para pedirle a su mamá alguna fruta o verdura.

“Llegaba gente a mi casa a pedirnos un jitomate y viendo eso, decíamos: ‘ellos están más cabr*n...’. Nosotros teníamos el paro en la tienda y nos sentíamos chido, pero había gente peor”, explicó.

Asimismo, Santa Fe Klan dijo que, a pesar de las dificultades, considera que su barrio “era muy bonito”, ya que todos los habitantes se unían para ayudarse unos con otros, aunque tuvieran poco que ofrecer.

“Quiero mucho a mi barrio. Ahí está todo. No me acuerdo de muchas cosas, yo me acuerdo de los vecinos de mi barrio. Mi mamá era bien buena gente con todos como si nosotros tuviéramos mucho para dar”, indicó.

“Es un barrio bonito. Es un barrio donde hay felicidad; en el barrio es feliz, todos tienen su familia, los morritos salen a jugar, pero siempre alerta. La necesidad a veces los convierte en peligrosos”, concluyó.