Yungblud se une a Oli Sykes de Bring Me The Horizon en su nuevo sencillo ‘Happier’. / Foto: Cortesía (UMG)

Yungblud, nombre que ha conquistado el mundo de la música a nivel internacional, continúa su nueva era, ahora junto a Oli Sykes de la banda de rock nominada al GRAMMY Bring Me The Horizon en el nuevo y enfático sencillo ‘Happier’.

“Happier” marca la segunda colaboración juntos después del gran éxito que fue “OBEY” de Bring Me The Horizon en 2020, y llega justo antes de que Yungblud se una a la banda en su gira por Asia a finales de este mes, previo a la propia gira de Yungblud en la región.

Hablando sobre la canción, Yungblud reveló: “Casi he estado condicionado por mí mismo toda mi vida a sentir dolor. Cuando siento dolor, trabajo mejor. Funciono mejor porque tengo algo que combatir. Está oscuro, pero es lo que conozco. La sensación de felicidad es aterradora porque sientes que todo está a punto de salir mal. Siempre he sentido que si soy feliz me volveré complaciente, por lo que he perdido muchas oportunidades de amistades y relaciones en el pasado. Me emocioné mucho al escribir esto. Anhelaba otra canción de Yungblud que me quemara el estómago, que me hiciera sentir que todo iba a estar bien y me animara a luchar contra los viejos hábitos y hacer todo lo posible para realinearme y ser mejor. Está bien encontrar la felicidad, está bien sentirla. Espero que encuentres un poco de eso en esta canción. Te lo mereces. Todo el mundo lo hace”.

Yungblud regresó recientemente embarcándose en una nueva era visual, sonora y creativa para el artista que innegablemente se ha convertido en la voz de la Generación Z, utilizando su música para unir y empoderar a los jóvenes de hoy. Marca el comienzo de un cambio sonoro y creativo que ve a Yungblud regresar a sus raíces alternativas al mismo tiempo que toma riesgos creativos con una producción extravagante pero detallada y una instrumentación que se siente simultáneamente nueva y con toques de nostalgia.

Comenzó su nueva era a principios de este año con el himno ‘Lowlife’, que se convirtió en un favorito instantáneo de los fanáticos en la gira, fusionando melodías duras, líneas de bajo pesadas y letras crudas y vulnerables. ‘Hated’ fue lanzado a después, y es sin duda la oferta más líricamente conmovedora y personal de Yungblud hasta la fecha.

Asegurándose de que sus fans siempre sean lo primero, Yungblud adelantó el nuevo sencillo ‘Happier’, dando a diez afortunados fans una primera escucha exclusiva del sencillo a través de una videollamada, y revelando la colaboración a quienes ya no podían esperar más. A principios de este año, en torno al lanzamiento de ‘Lowlife’, envió notas escritas a mano a los buzones de los fans de todo el mundo, detallando lugares en Londres, Los Ángeles y Alemania, donde aparecieron coches oscurecidos con el título del sencillo, atrayendo a miles de fans que se reunieron para experimentar esta canción por primera vez.

Desde el comienzo de su fenomenal ascenso, ha construido un vasto colectivo de fanáticos dedicados en todo el mundo, con más 14.5 millones de seguidores en redes sociales y acumulando miles de millones de reproducciones, lo que lo consolida firmemente entre los mejores artistas alternativos de su generación. Con más música por venir a lo largo de 2023, la trayectoria de Yungblud parece más brillante y emocionante que nunca.