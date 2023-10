Paloma Cuevas marcó tendencia el día de la boda de la hija de Luis Miguel

La boda de Michelle Salas que se efectuó con alguna polémica debido a las exigencias de la novia, se desarrolló con éxito, aunque hay muy pocos detalles de lo que se pudo haber vivido en dicha celebración. A pesar de todo, se vieron a algunas personas cumplir con el código de vestimenta como se había propuesto, y tal fue el caso de Paloma Cuevas, la novia de Luis Miguel quien también estuvo presente en el especial momento.

A pesar de que hubo muy poca cercanía de la prensa o del uso de celulares para poder determinar el atuendo de los invitados, se supo que se escogió el color verde esmeralda como parte de la vestimenta de los presentes y Paloma llevó un diseño de su amiga la empresaria Rosa Clará, para que existiera armonía en el festejo. En medio de la oscuridad que se percibió en el lugar, los internautas se percataron que Cuevas estuvo sumamente elegante, con el traje largo del tono acordado que hizo resaltar como siempre su elegancia y buen gusto.

En medio del protocolo de la boda se conoció que Luis Miguel bailó con su hija”The way you look tonight” de Frank Sinatra, aunque tampoco hay registros de esto hasta ahora.

Ya son marido y mujer.



Michelle Salas y Danilo Díaz Granados se casan en Italia. Al fondo de la fotografía de los tortolitos parece verse a Luis Miguel y Paloma Cuevas. #fotos #boda #Toscana || pic.twitter.com/TvYHGxIKSO — Carlos Quiñones (@sabio28) October 14, 2023

Entre los diversos comentarios se resaltó que tanto la diseñadora como la hija de ‘El Sol de México’ mantienen una relación muy cercana y se la llevan de maravilla. En imágenes se notó el gesto de cariño que compartieron ambas. Hay quienes califican el buen contacto de Cuevas como mejor al que pudo haber tenido el cantante durante el crecimiento de su hija.

De acuerdo con una publicación de El Mundo, Luis Miguel viajó de Miami a Florencia, Italia, y de ahí abordó un helicóptero que lo trasladó hasta “Il Borro”, la lujosa finca ubicada en Arezzo donde se celebró la unión, en pleno corazón de La Toscana.