Hija de Daddy Yankee confirma la separación de sus padres

Recientemente ha empezado a circular en las redes sociales que Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González, decidieron separarse, tras haber estado casados por poco más de 28 años.

La pareja celebró en marzo de este año su vigésimo octavo aniversario, y ambos publicaron conmovedores mensajes de amor, donde expresaron lo importante que han sido para el otro.

Daddy Yankee y su esposa se dejan de seguir en redes , según Telemundo. pic.twitter.com/wgI9tcXTub — Enfoqueurbanotv (@Enfoqueurbanot1) October 19, 2023

“Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí. No sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia”, llegó a decir Daddy Yankee sobre Mireddys González en una entrevista.

La noticia de que Daddy Yankee y su esposa, Mireddys González se habían separado se esparció como pólvora después de que en Telemundo anunciaran que la pareja se había dejado de seguir en Instagram.

Pero lo que más preocupó a los fans del “Rey del Reguetón”, fue el mensaje que posteó su hija, Jessaelys, pues demuestra que no la está pasando nada bien en estos momentos y puede deberse al divorcio de sus padres.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió la hija de Daddy Yankee a través de las historias de su cuenta de Instagram.

#ESPECTÁCULO | ¿Será que se acabó el amor después de casi 30 años?@daddy_yankee y su esposa, #Mireddys González, se dejaron de seguir en Instagram, y los rumores de separación aumentaron cuando Jesaaelys, hija del cantante, publicó en sus historias el siguiente mensaje 👇🏻👀 pic.twitter.com/cXysyNKS8c — Revista Ronda (@Revista_Ronda) October 19, 2023

Hasta los momentos, ni el cantante ni Mireddys González han declarado nada al respecto, aunque la cuenta de Instagram de la esposa de Daddy Yankee, ha estado activa en las últimas horas y ha compartido varios mensajes religiosos en sus historias.

De hecho, un curioso mensaje sobre el permitir o no a mujeres trans usar los baños de mujeres fue compartido por la esposa de Daddy Yankee, pero debido al corte del vídeo no se sabe con certeza si está en contra o apoya a la comunidad trans.