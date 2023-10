Rebecca de Alba comparte que perdió a dos bebés de Ricky Martin

Rebecca de Alba, de visita en Guadalajara. (New York Daily News Archive/NY Daily News via Getty Images)

Rebecca de Alba realizó un sorprendente anunció recientemente, ya que en una entrevista reveló que llegó a embarazarse en dos ocasiones de Ricky Martin, pero lamentablemente ninguno de sus embarazos llegó a término.

Esta confesión la realizó en el programa de YouTube, “En la Cama con...”, conducido por Alberto Peláez, donde dijo que lo vio en el concierto que ofreció en la Arena Ciudad de México hace un mes, y que mantienen una relación cordial y respetuosa.

Rebecca de Alba habló sobre su relación con el cantante @ricky_martin y dijo que perdieron un bebé https://t.co/EEidfiOZzL pic.twitter.com/jXKgimsyCU — El Universal (@El_Universal_Mx) December 5, 2016

“No dejamos esa relación ni peleados ni por nada malo, simplemente decisiones, tiempo, etcétera”, mencionó Rebecca de Alba, pero aclaró que tenían tiempo sin verse: “Vernos, vernos y poder hablar un poco pues (tiene) algunos años ya”.

La relación de Rebecca de Alba y Ricky Martin empezó en 1994 y culminó oficialmente en 2005, aunque se dice que, durante ese período, se dejaron y volvieron varias veces.

REBECCA DE ALBA Y

RICKY MARTIN pic.twitter.com/ZxneMSVMSz — MaDoNnOnIKo (@madonnoniko) August 14, 2015

En aquella época, su relación fue algo escandalosa, pues ella le llevaba siete años, y luego de que el cantante se declarara gay, muchos especularon que fue su tapadera, sin embargo, la presentadora siempre afirmó que la relación que ellos tuvieron fue real.

Tan real era la relación de Rebecca de Alba y Ricky Martin, que no solo llegó a embarazarse de él en una ocasión, sino en dos: “No pude tener hijos, hubiera sido magnífico haber sido mamá y no se logró, tuve un par de pérdidas con la misma pareja”.

Y añadió: “Por ahí se sabe… con Ricky (Martin). Fue una gran pareja por mucho tiempo y queríamos ser papás, queríamos hacer una familia y todas esas cosas. Para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos por los valores que tiene y la calidad de persona que es, pero la vida es como es, no es que no me importe, pero hay que aceptar las cosas como la vida te las presenta”.

Asimismo, mencionó que todo el mundo creía que solo tuvo a Ricky Martin de novio, pero la realidad es que llegó a tener varios: “he sido noviera”.