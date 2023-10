Alfredo Adame protagonizó una acalorada discusión con un presentador de Estrella TV

Hace poco, Alfredo Ademe ofreció una entrevista a través de videollamada para un programa de la televisora Estrella TV, entonces, el conductor le dijo que era un hazmerreír y, como era de esperarse, el polémico famoso estalló.

Esto sucedió en el programa “En Vivo”, conducido por Juan Alberto Santos, quien le cuestionó lo siguiente: “En qué momento pasas de ser un actor serio, un conductor formal, una figura referente, con una familia establecida, bastante tradicional, a convertirte en el que hasta el público quiere golpear, en el que anda mentándole a su mamacita su 10 de mayo y tú respondiéndoles también de forma agresiva”.

Alfredo Adame confiesa el porqué estuvo retirado del ojo público por semanas, “Me pasó esto hace 20 años".https://t.co/NgJhsN7nVn pic.twitter.com/vE7XUFmVQH — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) October 20, 2023

Y agregó: “¿En qué momento pasas de la seriedad de un conductor a, de alguna u otra manera, hacerte el hazmerreír del público?” Alfredo Adame no tardó en hacer gala de su explosivo carácter y se metió con la mamá del presentador.

Alfredo Adame escuchó tranquilo todo lo que le decía Juan Alberto Santos, pero se pudo notar que la furia iba creciendo por algunos gestos de su rostro, a pesar de que llevaba gafas oscuras.

“Bueno esto pasa cuando tu mamá me llama cuando entre a su circo, para que le haga igual de payaso que tu mamá”, le replicó inmediatamente el actor y conductor, entonces, el presentador del programa “En Vivo”, le pidió respeto, porque no estaban hablando de su mamá, sino de él.

A lo que Alfredo Adame añadió: “El momento en que tu mamá me pide que sea payaso de su circo, porque también es una payasa tu mamá, pues en ese momento me convierto en el hazmerreír”.

#AlfredoAdame se enoja con la pregunta del comunicador José Alberto Santos de #EstrellaTv y le responde con una ... pic.twitter.com/Or8Facccvn — Armando Bochinche (@AR_Bochinche) October 19, 2023

Después cortó la videollamada y Juan Alberto Santos pidió que volvieran a contactarlo porque eso no se podía quedar de ese modo. El conductor de Estrella TV considera que no le faltó el respeto al famoso, aunque algunos usuarios consideran que sí lo hizo, mientras que otros expresaron que Adame no debió insultar a su madre, pues nada tenía que ver en ese asunto.