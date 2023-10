Mar de Regil es criticada al aparentar ser una princesa de Disney

¿Princesa?, así quiso parecer Mar de Regil en una de sus más recientes publicaciones, donde lució un outfit que al gusto de sus seguidores, no resultó muy agradable. Su asistencia en la gala de Disney despertó muchas críticas, ya que si se supone es una diseñadora de modas, debería usar mejor atuendo. A pesar de algunos comentarios desfavorables, la hija de Bárbara de Regil tuvo una oportunidad de oro, al presentarse en el New York Fashion Week 2023.

A Mar no le ha ido muy bien en redes sociales, ya que con frecuencia ha sido criticada por diversas versiones que ha proyectado de su vida. Al principio de su aparición en el mundo de la farándula, la joven mostró algunas de sus pinturas que a la vista de algunos, no valían la pena y hace algunos meses, compartió su pasión por el diseño de modas. Desde entonces, muchos son los comentarios en Internet:

“Para ser diseñadora esta gacha su ropa... vamos mar tu puedes dar más de ti”.

“Jaja que vergüenza ir a un evento de Disney”.

“En realidad parece más un elfo por el tamaño de la nariz”, son algunas de las opiniones en Instagram.

La mexicana que más ha luchado con las plataformas digitales ha sido Mar de Regil; a tan corta edad. Es una guerra constante con la que ha tenido que ir superando al igual que su madre, la protagonista de Rosario Tijeras.

“La verdad es que antes sí, pero hoy en día estoy tan bien conmigo misma que sé que la gente que me ‘odia’ y me tira hate es gente que no me conoce y le ve lo malo a absolutamente todo lo que hago, soy un ser humano y no soy perfecta así que no, ya no me afecta, digo no está muy padre ja, ja, ja pero ni modo”, contestó en sus insta stories, agregó la joven de 19 años.