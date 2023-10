5 películas de terror para morirse… ¿De la risa?

En el mundo del cine todo es posible, por tal motivo existen películas en donde se unen diversos géneros para poder agradar más a su audiencia, en ocasiones la mayoría de los productores unen la comedia con el amor o la acción con el humor.

Sin embargo, algunos de estos han querido ser un poco más atrevidos al entrelazar el terror con la comedia y, aunque parece imposible, les ha funcionado muy bien, estás son algunas de ellas:

Un hombre lobo americano en Londres

Esta película se estrenó en 1981 y relata la historia de dos estudiantes universitarios oriundos de Estados Unidos, que se encuentran de viaje por Gran Bretaña, pero lo que no se esperaban era que un hombre lobo los atacara, David sobrevive tras haber sido mordido, pero su amigo Jack es brutalmente asesinado.

Ahí es cuando empieza el verdadero terror, ya que David durante su estadía en el hospital tiene diferentes pesadillas en donde ve a su amigo mutilado, quien le advierte que se está convirtiendo en un hombre lobo.

Los Gremlins

Un clásico que llegó a las pantallas cinematográficas en 1984. Cuando un viajante busca un regalo especial para su hijo se encuentra con una tienda en donde observa a una extraña criatura y, aunque el dueño se niega a vendérsela el hombre insiste, por lo que este accede, pero al entregársela le advierte algunas normas para su cuidado, la primera de estas es no exponerlo a la luz del sol, la segunda no darle de comer después de medianoche y la tercera no mojarlos. No obstante, el hombre infringe las tres reglas básicas.

El regreso de los muertos vivientes

El reconocido guionista de ‘Alien’ propuso una parodia que muy pronto se convertiría en un clásico, en donde se combina el terror con el humor y que además tuvo varias secuelas.

Beetlejuice

Uno de los largometrajes de Tim Burton que rápidamente captó la atención de su público, mostrando al inicio un tenebroso, pero al mismo tiempo cómico personaje que se ha convertido en uno de los más mencionados por el público.

La familia Adams

La familia más conocida del cine y sobre todo del mundo del terror, es sin duda los Adams en donde se muestra de una manera diferente a un grupo familiar un poco siniestro y delirante que a través de los años sigue siendo recordado por todos.