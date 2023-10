David Bisbal hace un recorrido por su trayectoria con su nuevo documental

El nombre de David Bisbal es asociado con talento, perseverancia y dedicación, a lo largo de 20 años de carrera ha demostrado por qué es uno de los artistas más importantes de España; este 2023 celebra todos los triunfos que acumula dentro de la industria musical, por lo cual el pasado 17 de octubre estrenó su documental, mismo que hace un recorrido por su trayectoria.

Más allá de los reconocimientos y la fama, el documental ‘Bisbal’ es un homenaje a su familia, considerando la importancia que ha tenido en su carrera, ya que fueron los primeros en apoyar sus sueños para convertirse en un cantante profesional. Asimismo, el artista originario de Almería compartió que la parte más emotiva del proyecto fue plasmar la enfermedad de su padre.

“Ha sido muy emocionante ver todo lo que había vivido en Latinoamérica, mis inicios, los clubes, ese concierto que para mí ha sido un sueño y también ha sido un homenaje a mi familia. Hay una parte muy importante, considero que es la de mi papá. Nosotros estamos acostumbrados porque hemos visto la evolución de Pepe con el paso del tiempo, hace unos años cuando estaba en ese momento de un día si te reconozco, otro día no, era más duro, pero ya nos hemos acostumbrado”.

Alexis Moronte, quien estuvo a cargo de la dirección del documental, comentó que la intención del proyecto era mostrar el lado más personal del cantante, por lo cual recurrieron a entrevistas con sus familiares, mismos que accedieron para hablar del acompañamiento que hicieron a David, además del impacto que tuvo en sus vidas su ascenso a la fama.

“Esas escenas son espontáneas, o sea, no hay nada preparado es todo el fruto de la confianza, de dejarnos entrar con las cámaras y entonces vivir el día a día de su familia, de su intimidad, ahí es donde salen ese tipo de cosas que normalmente no habíamos visto antes. Es cierto que la familia era más renuente al principio, pero al convencerlos, de decirles que esto era algo bonito, que no iba a ser nada que malo, que iba a estar muy cuidado, así accedieron y creo que era necesario para mostrar al David de verdad, a su familia, porque además nombra muchas veces la importancia que tiene su familia en toda su carrera”, dijo el director.

2001 fue un año que marcó la carrera del intérprete de “Bulería” porque ingresó al concurso de televisión Operación Triunfo, a pesar de que ganó el segundo lugar, su nombre se dio a conocer internacionalmente; sin embargo, tomó tiempo para que sus colegas lo reconocieran, pero su expansión por Latinoamérica habría sido clave para tener un peso más importante en la industria.

“Con llegar al segundo lugar del programa eso no te convertía en un artista para toda la vida, tenías que trabajar y efectivamente les doy su razón y hoy en día, bueno, gracias a Dios que durante estos 20 años hemos podido disfrutar de la música y Latinoamérica para mí ha sido crucial, sin ese trabajo de empezar de cero desde Chile, Argentina, México Centroamérica, Estados Unidos, si no hubiese tenido ese trabajo la credibilidad en España no existiría y por eso estoy tan contento siempre de estar aquí”.

Después de varios discos de estudio y giras a nivel internacional, David hace un balance sobre las bases de su carrera, puesto que tuvo que sacrificar tiempo con su familia para trabajar por su proyecto musical, no obstante, 20 años después lo lleva con más calma.

“Los 10 primeros años de mi carrera musical prácticamente no tuve tiempo para disfrutar de mi familia en Almería, de mis amigos, o sea, fui muy esclavo en ese sentido, pero no esclavo porque otro me lo impusiera, sino porque me impuse yo al decir que me tocaba hacer eso, ahora trabajo mejor, de manera ordenada y más feliz, mucho más feliz”.

Luego de mencionar la importancia que ha tenido México y Latinoamérica en su carrera, David Bisbal anunció que traerá a tierras aztecas el espectáculo que forma parte de su celebración por 20 años de carrera, la fecha es el próximo 9 de mayo en el Auditorio Nacional.

“No me puedo aguantar lo que voy a decir. El 9 de mayo venimos al Auditorio Nacional”.