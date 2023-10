Alexis Ayala deja atrás los estereotipos al llegar al Festival de Cine de Morelia

Alexis Ayala no ocultó su felicidad cuando comenzó a hablar de la película No voy a pedirle a nadie que me crea (Netflix), que se estrena este 22 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

El actor charló con Publimetro sobre este momento que vive y la emoción de incursionar en nuevos territorios.

“Es mi regreso al cine tras ocho años de ausencia, entonces regreso con esta maravillosa oportunidad de poder interpretar este personaje de El Licenciado. Ahora, estrenamos en el Festival Internacional de Cine de Morelia y muy emocionado, porque hace mucho que no iba a un festival de cine”, comentó.

Alexis Ayala regresa al cine tras 8 años de ausencia junto a Darío Yazbek. (Foto: Cortesía.)

Alexis Ayala regresa al cine tras 8 años de ausencia junto a Darío Yazbek. (Foto: Cortesía.)

Fernando Frías, quien recientemente se encargó de filmar el documental de Depeche Mode en su paso por México, resultó un gran aliado para Alexis Ayala.

“Fernando Frías es un director meticuloso, qué manera de llevar e ir ganando cosas. La película está basada en un libro de Juan Pablo Villalobos y es protagonizada por Darío Yazbek. Me toca hacer este antagonista dentro de la película que tiene una una presencia al principio de pura voz, luego ya una presencia física”, detalló.

La cinta tendrá su estreno en el festival, luego llegará a la plataforma de Netflix, “a fecha todavía yo no la tengo clara yo creo que nos la dirán este fin de semana, pero la película entra a competencia, según tengo entendido, en el Festival de Cine de Morelia”.

También puedes leer: Nacho Cano comparte detalles de la llegada de ‘Malinche’ a México

Un joven que desea ser escritor viaja a Barcelona para cursar estudios sobre literatura. En la ciudad española se ve involucrado en un negocio criminal esa es parte de la trama.

“Hay muchos muchos elementos interesantes, porque la película se filmó en Barcelona. Cada personaje es diferente y cada historia es diferente, no se parece a ninguna, así que traigas la trayectoria que traigas, siempre hay que aprender”, señaló el actor de 58 años.

Estereotipos para actores de televisión y telenovela

“Eso es algo que desafortunadamente se ha dado mucho, no sé si también en otros países. He tenido la fortuna de hacer cine, teatro y televisión, pero lo que más he hecho en mi vida ha sido televisión. También teatro y películas que no tengo tantas en mi haber, creo que tengo once. Este año ha sido un año muy importante para mí, porque después de la película de Fernando Frías, también filmé la película Tus dos muertos que fue una actuación especial”, adelantó Alexis Ayala.

Alexis Ayala regresa al cine tras 8 años de ausencia junto a Darío Yazbek. (Foto: Cortesía.)

Compartió que realizó el primer proyecto como productor del actor Danilo Carrera, “realicé una película que produce Danilo Carrera, que también la escribió y actuó, lo cual se lo aplaudo increíble porque lo hizo para romper el tabú. Él se abrió esa puerta al cine y lo hace de manera muy profesional. Regresando del Festival de Cine de Morelia, voy a empezar otra película que se llama Huevos divorciados, así que de repente caen las cosas y se van acomodando”.

Teatro en la mira

Alexis Ayala y su esposa Cinthia Aparicio están por estrenar la puesta en escena: Las mujeres son de Venus y los hombres ¡Ni madres!

“Cinthia está produciendo junto con Miguel Briones, una obra que es una sátira sobre un libro que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus que es una sátira o comedia que tiene muy buen mensaje en el nuevo Teatro Versalles”, dijo en la charla.

Alexis ha tenido que sortear algunas críticas por su relación con Cinthia Aparicio, pero les da la vuelta con trabajo, como es el estreno de la obra el 18 de noviembre en la Ciudad de México.

“En la carrera hay que apoyarnos siempre, si apoyé a otras gentes, porqué no voy a apoyarla a ella que es una actriz joven. Yo empecé a producir -más o menos- a su edad y es una manera de decir: ‘aquí estoy’. Ella también se está abriendo la puerta al teatro para que de repente la puedan voltear otros productores. En esta carrera estamos llenos de cosas terribles, porque siempre tiene que ver con que si está muy joven o muy viejo; si tiene canas o no tiene canas. Siempre recibes muchos comentarios que nos duelen y pegan de repente, pero nuestro trabajo es maravilloso”, finalizó.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: