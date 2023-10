¡Cumplió el sueño de su abuela! Hija de Itatí Cantoral festejó sus XV años ¿Con ‘look de novia’?

El pasado 2 de octubre, Itatí Cantoral, celebró los 15 años de su hija, María Itatí, de una forma especial, desde el famoso parque de diversiones, Disneyland, donde visitaron algunas de las atracciones más famosas del lugar.

Con algunas fotos familiares y un mensaje en el que se leía: “Felices XV años a la mujer que me inspira todos los días a ser mejor”. Itatí Cantoral, celebraba el cumpleaños de su hija, pero la actriz soñaba con una celebración un tanto más tradicional que no perdiera el toque alegre de una nueva generación.

Fue así que, el este fin de semana, la actriz de 48 años, junto a familiares y amigos, echó la casa por la ventana y celebró con una tradicional fiesta de XV años el cumpleaños de su hija María Itatí, aunque los grandes ausentes fueron sus hermanos, los mellizos a quienes Itatí tuvo con Eduardo Santamarina, Roberto Miguel y José Eduardo, pues reveló a ‘TVyNovelas’ que no pudieron acudir debido a sus estudios en el extranjero.

“Los chambelanes no están porque mis hijos no pudieron venir, están estudiando, andan terminando la carrera, pero mejor chambelán no va a poder tener que su papá”.

También te podría interesar: Critican a Itatí Cantoral por subir fotos con poca ropa

Itatí Cantoral celebró los XV años de su hija María Itatí

Cumpliendo el sueño de Itatí Zucchi, María Itatí celebró su fiesta de XV años de una forma tradicional, luego de que, antes de fallecer, su abuela pidiera que fuera celebrado su cumpleaños número 15 bajo la tradición, por lo que Itatí Cantoral, movió todo lo que estaba en sus manos para hacerlo.

Ahora sí, con un vestido de gala, una misa y una gran fiesta, María Itatí cumplió el sueño de su abuela y su madre.

Su look, de aires nupciales, estaba alejado completamente de lo que una quinceañera es, con un vestido de falda asimétrica satinada, y corsé blanco, lo complementó con una larga cola de tul como si de una novia se tratara, combinándole unos botines en color blanco.

La fiesta de XV años estilo Gatsby de la hija de Itatí Cantoral

Itatí Cantoral, celebró la fiesta de su hija bajo la temática de Gatsby y al estilo charleston de los años 20, María Itatí bailó junto a su familia, amigos y su padre, el productor Carlos Alberto Cruz.

La joven se mostró agradecida ante los medios de comunicación sobre la fiesta que su madre le había organizado:

“Siempre ha estado presente en todos mis eventos más importantes, es una mujer que trabaja, todos los días llega tarde y se va temprano y aún así tuvo el tiempo para organizar esta fiesta que la verdad está increíble, el vestido está increíble, invitados de honor”.

La decoración estuvo llena de globos negros, blancos y dorados, además los invitados bailaron sobre una pista de estilo ajedrez, con looks dignos de Gatsby.