“Un remedio mágico no hay”, Michelle Rodríguez revela a qué se ha debido su radical cambio físico

Michelle Rodríguez ha dejado maravillados a sus seguidores con su radical cambio físico. Desde hace unos meses, la actriz de 39 años de edad, ha perdido varios kilos.

Michelle Rodríguez La actriz ha sorprendido a todos con su transformación tras bajar de peso (@michihart/Instagram)

Dicho cambio ha causado que los fanáticos de la actriz la llenen de elogios: “No te reconozco, te ves súper genial y me alegra que hayas empezado a cuidar de ti, te ves hermosa”; “Hermosa mujer y sobre todo chingona admirable”; “Me inspiras de verdad, te ves preciosa”; “Admiro tanto tu talento, pero admiro más tu persona, eres increíble”, entre otros.

Michelle Rodríguez habla de su cambia

Durante la alfombra roja por el décimo aniversario del Teatro Telcel, Michelle Rodríguez habló con la prensa sobre lo que la motivó a perder peso.

“En realidad, no es una decisión que se tome a la de 1, 2, 3, por lo menos en mi persona es algo que he cuidado durante muchos años, se toman alternativas distintas, caminos distintos y como siempre digo, estoy construyéndome todos los días para ser una versión renovada, que no tenga que ver con mejor o peor, con bien o mal, sino con pasarla mejor conmigo misma”, explicó Rodríguez.

Al parecer, Michelle Rodríguez se habría sometido al bypass gástrico, sin embargo no lo confirmó. “Estoy viviendo un proceso que apenas estoy trabajando, entonces cuando esté lista y acomodada, pues seguramente ya les contaré, el ejercicio y la dieta es algo que sí hay que hacer todos, vamos, lo importante es aprender a cuidar nuestra salud, que se acerque la gente que lo requiera con profesionales de la salud física y mental para construir, no solo es una dieta, una cirugía, el ejercicio o la terapia, yo creo que son una cosa de cada quien, un remedio mágico no hay, eso si les voy a decir, porque hay mucha chamba por detrás, así que abracemos eso, es paulatino, de todos los días”.