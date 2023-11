Music Bank México 2023: Todo lo que pasó en el programa de música

Tras 9 años de su última edición, ‘Music Bank World Tour’ regresó a México el pasado domingo 22 de octubre y contó con la participación de seis agrupaciones, NewJeans, ITZY, (G)I-DLE, STAYC, AB6IX y The New Six, quienes deslumbraron a los más de 17 mil asistentes que se dieron cita en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Cartel oficial para 'Music Bank México' 2023. / Foto: Cortesía (Ocesa)

Como ya es costumbre, el evento organizado por la cadena televisiva KBS, sorprendió a todos los asistentes al homenajear a distintos artistas latinoamericanos, por lo que varios integrantes del cartel cantaron en español, y probaron una vez más que son unos artistas en todo el sentido de la palabra.

Justo antes de iniciar el show, en las pantallas del recinto apareció V (Kim Taehyung) de BTS, quien realizó la cuenta regresiva y por si fuera poco aseguró que regresará muy pronto junto al resto de la agrupación, “Es un placer saludar de esta manera a ARMY y a todos los fans de k-pop en México. Hace 9 años que BTS visitó México en el Music Bank. Sus ovaciones y calor fueron realmente asombrosos y todavía recuerdo esas pancartas en coreano. Espero de todo corazón poder regresar a México y encontrarme con ARMY”, dijo.

Tras esta cálida bienvenida, ‘Music Bank World Tour’ dio inicio, y todos los grupos realizaron covers de varios artistas tanto latinos como surcoreanos, en el caso de THE NEW SIX (TNX) cantaron un cover de “Livin’ La Vida Loca” de Ricky Martin, al igual que de las canciones “HOT” de Seventeen, “HOT SAUCE” de NCT DREAM y “FIRE” de BTS.

Por su parte, STAYC, realizó un cover de “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello, y las integrantes de ITZY presentaron “Mi Gente” de J Balvin, cabe destacar que en esta ocasión, la integrante Lia, no estuvo presente. Asimismo Miyeon y Yuqi de (G)I-DLE mostraron sus habilidades con el español al cantar “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Hanni de NewJeans junto a Minnie de (G)-IDLE y el MC del evento, Park Bogum, realizaron un de “Recuérdame” de la película “Coco” y hablando de películas, Danielle de NewJeans cantó “Part of Your World” de la película “La Sirenita”.

Para cerrar la segunda edición de ‘Music Bank World Tour’ todos los idols salieron al escenario para interpretar “Permission to Dance” tema de BTS, quienes estuvieron presentes en la primera edición del evento, llevado a cabo en 2014.