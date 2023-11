La mañana del martes 24 de octubre, la cuenta del festival ‘Tecate Pa’l Norte’ sorprendió a todos sus seguidores al anunciar las fechas oficiales en las que tomará lugar el evento, siendo los días 29, 30 y 31 de marzo de 2024 en los que se llevará a cabo la décima edición y como ya es costumbre, será desde el Parque Fundidora en Monterrey.

¡Nos vemos este 29, 30 y 31 de marzo! 🌟 #TecatePalNorte pic.twitter.com/U8pnJcSHmT — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) October 24, 2023

Filtran cartel oficial de Tecate Pa’l Norte 2024

Tan solo un par de horas más tarde, por medio de redes sociales comenzó a circular lo que podría ser el cartel oficial para la edición 2024 de Tecate Pa’l Norte con Blink-182, Green Day y Bruno Mars como los headliners o artistas principales.

En la imagen, la cual es borrosa, se pueden leer los nombres de Bizarrap, Belanova, Cartel de Santa, David Guetta, Eladio Carrión, Empire of the Sun, Enjambre, Feid, Hozier, Juanes, Keane, Kenia Os, Los Ángeles Azules, MGMT, Mon Laferte, Natanael Cano, Ozuna, Paramore, Peso Pluma, Queens of the Stone Age y Rauw Alejandro.

Filtran cartel oficial de Tecate Pa’l Norte 2024. / Foto: Facebook

Revelan cartel oficial de Tecate Pa’l Norte 2024

Pero tras varios días de rumores, por fin se reveló el cartel oficial para Tecate Pa’l Norte 2024 con Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, Blink-182, Louis Tomlinson, Thirty Seconds To Mars, Imagine Dragons, Maná, Placebo y Fuerza Regida como los headliners o artistas principales.