Billboard Music Awards 2023: SUGA, Jungkook y Jimin de BTS están nominados

#BBMAs Top Selling Song Finalists:



🎙 @Jason_Aldean “Try That in a Small Town”

🎙 Jimin "Like Crazy”

🎙 @MileyCyrus “Flowers”

🎙 @AintGottaDollar “Rich Men North of Richmond”

🎙 @taylorswift13 “Anti-Hero” pic.twitter.com/IhLWRp2Y6C