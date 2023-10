Ex novia de Kanye West elogió nuevamente a Kim Kardashian

La actriz y artista visual Julia Fox ha vuelto a elogiar a Kim Kardashian en una reciente entrevista, reafirmando su admiración por la famosa empresaria y estrella de reality shows.

Fox, quien tuvo una relación con el rapero Kanye West después de su divorcio de Kardashian, ha compartido abiertamente su opinión sobre su ex pareja y ha expresado su aprecio por la ahora icónica figura mediática.

Desde una edad temprana, Julia Fox se convirtió en fanática del popular programa “Keeping Up With the Kardashians”. Así mismo lo mencionó:

“La verdad es que me encanta. Crecí viendo ‘Keeping Up With Kardashians’ y de hecho me gustaba antes de que fueran muy famosas. Cuando la gente la criticaba, yo siempre la apoyaba, y creo que lo hizo increíble en ‘’AHS’' [American Horror Story]. Es una reina polifacética”, dijo a Vanity Fair.

Esta no es la primera vez que Fox demuestra su admiración por la integrante del ‘Clan Kardashian’. De hecho, meses atrás confesó que estuvo con el exesposo de Kim para ‘librarla’ a ella del empresario.

“Siempre he tenido un amor por Kim. Cuando Ye y yo empezamos juntos, él todavía no había hecho nada raro. Me enviaba mensajes de texto, pero en realidad yo no respondía. No quería relacionarme con una celebridad, pero él siguió y siguió (...) Luego tuve este pensamiento… Pensé, ‘Tal vez pueda sacarlo del caso de Kim. Puedo distraerlo y hacer que le guste’

“Sabía que si alguien podía hacerlo, era yo porque cuando me propongo algo, lo hago. Ese mes que estuvimos juntos él no estaba en Twitter, no estaba en ninguna forma de redes sociales. Ni siquiera habló realmente sobre su relación. Realmente solo hablamos sobre ropa e ideas extrañas, planes para el futuro y nuestras esperanzas y sueños para la infancia y la educación. Fue realmente hermoso chicos. En el momento en que comenzó a twittear, yo ya estaba fuera”, dijo el año pasado.

El impacto de Julia

Julia Fox ganó reconocimiento por su papel en la película “Uncut Gems” de A24, donde interpretó a Julia de Fiore.

Sin embargo, su carrera no se limita únicamente a la actuación. Fox ha incursionado en el mundo del arte y la moda de vanguardia, y ha encontrado una plataforma para expresarse a través de su TikTok.

Allí, la honestidad y franqueza de Fox sobre su pasado y su experiencia de co-paternidad con su ex esposo generan bastante interacción con sus fanáticos.