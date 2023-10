Karol Sevilla demuestra su furia con agentes de tránsito que la multaron y le pusieron la araña a su coche

La actriz y cantante mexicana, Karol Sevilla, demostró toda su furia en contra de agentes de tránsito que la multaron y le pusieron la araña a su coche. A través de sus redes sociales posteó varios videos en los que arremete contra las autoridades, expresando que bajo ningún concepto va a pagar por su presunta infracción.

Karol Sevilla dejó su coche estacionado y cuando regresó a ver, se dio cuenta de que tenía puesta la araña en el neumático delantero izquierdo, el que está del lado de la persona que conduce. Además, en el parabrisas tenía el ticket de la multa de tránsito, supuestamente por estar aparcada en un sitio fuera de horario.

“O sea, la persona que me puso la araña ¿sabes quien va a pagar esa multa? Tu abuela”, dijo la actriz y cantante de 23 años. “Yo no lo voy a pagar. Eso decía 1:58 (pm) y ahora son las 1:53. O sea, yo no voy a pagar. Tu mamá va a pagar eso, ti mamá”, reiteró Sevilla en un video que apareció en su cuenta de Instagram.

Horas más tarde, cuando su video tomó relevancia y se posicionó en lo más alto de las tendencias de redes sociales, con la etiqueta #LadyAraña la actriz y cantante acudió de nuevo para comentar esta situación, con risas en su rostro, pero todavía molesta por la eventualidad de la multa, según reseña la cuenta de X La Tía Sandra.