Laura Pausini explora su lado disruptivo con “Almas Paralelas”

Después de una pausa de casi cinco años, Laura Pausini regresa este 27 de octubre para presentar su nuevo material discográfico, titulado “Almas Paralelas”, el cual está integrado por 16 canciones, mismas que remarcan y celebran su evolución como artista.

Laura Pausini es la cantante italiana más galardonada a nivel internacional, este 2023 celebra 30 años de carrera con música, reconocimientos, y giras. “Almas Paralelas” es precisamente un proyecto esencial en su trayectoria, ya que refleja un concepto disruptivo, sin dejar de lado su esencia.

Laura Pausini explora un lado disruptivo con “Almas Paralelas” (Cortesía)

Laura Pausini estrena “Almas Paralelas”

La pandemia mundial por Covid-19 marcó un antes y después en la carrera de la intérprete de “Víveme”, por lo cual regresar a la ‘normalidad’ la hizo plantear ciertas cuestiones en el proceso creativo que tuvo para su nuevo lanzamiento, mismo que reflejó una lucha interna de manera profesional y personal.

“Realmente desde que era niña tenía la posibilidad de pasar muchísimas horas sola conmigo misma y eso a veces es bueno, a veces te da la posibilidad de ponerte muchas preguntas a las que quizás a veces has evitado ponerle respuestas, son difíciles y he empezado a dudar mucho, a sentirme frágil, después de 30 años de carrera preguntarme si era capaz todavía de escribir nuevos conceptos, nueva música, no me sentía tan fuerte, la verdad ha llegado un momento en el que me sentía casi congelada y no quería salir de casa afuera. Me sentía muy poco protegida y fue justamente en este momento en el que con suerte tuve el coraje de pedir ayuda”, dijo.

Por otro lado, Laura Pausini comentó para Publimetro el significado que guarda este disco, además de los momentos que fueron claves para el inicio del proyecto y el concepto que lo define, al ser una dedicatoria a la individualidad de las personas.

“Hace dos años un día llegó la canción que se llama Durar y fue la primera que me hizo sentir algo en mi cuerpo y me dio como una luz en la que empecé a pensar el concepto total del disco porque la palabra durar es una palabra que hoy en día no se usa, nada dura y he reflexionado mucho sobre eso y desde ahí he empezado a tomar canciones y escribir conceptos diferentes una desde la otra, o sea, no quería que fuera una única historia, quería que se escucharan mucho las diferencias porque ese disco es dedicado al derecho a la individualidad de las personas y a las diferencias que nos permiten ser humanos y entonces fue un largo proceso, pero me siento feliz”, comentó.

“Almas Paralelas” ya está disponible en todas las plataformas digitales; además, los fanáticos de la cantante italiana podrán disfrutar de su nuevo material en vivo por las presentaciones que ofrecerá en México, el próximo 16 de marzo en la Ciudad de México y el 18 de marzo en Monterrey.