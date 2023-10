¿Cómo es la relación de Gerard Piqué y sus suegros?

Gerard Piqué y Clara Chía se han convertido en una de las parejas más polémicas y sonadas de los últimos tiempos, luego de que se conociera la supuesta infidelidad del futbolista a Shakira, la madre de sus dos hijos Milan y Sasha. Ahora sale a la luz después de su inesperada caída, la pésima relación que tiene con sus suegros.

Según palabras del paparazzi Jordi Martín: “la familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren”, aseguró.

“Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, agregó el especialista de espectáculos.

En el caso de la catalana, se le ha visto muy bien integrada a la familia Piqué, pero lo mismo no ocurre con el deportista. La razón hasta ahora no ha salido a la luz, pero lo cierto es que no hay momentos de compartir en familia, o celebraciones especiales donde se vea el ex de la colombiana compartir con sus suegros.

Lluís y Marga, los padres de Clara, han expresado su desaprobación hacia Piqué.

Clara Chía apoya a Piqué

Hay tanta hostilidad que Clara ha tomado medidas para apoyar a su novio y contrarrestar la actitud de su familia. Una de las características del compañero de vida de la española es que cuando el exfutbolista va a Miami a ver a sus hijos no se queda con sus padres, sino que prefiere estar hospedado con un amigo.

Por ahora, los conflictos con la cantante colombiana han bajado de tono y hasta ahora desean llevar la fiesta en paz. Shakira ha dejado evidencia con sus canciones, de lo mal que le fue con su expareja.