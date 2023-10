Billie Eilish muestra tatuaje de su espalda y causa sensación en internet

La reconocida cantante Billie Eilish generó un gran revuelo en las redes sociales al mostrar un tatuaje que cubre una parte considerable de su espalda, algo que no había revelado completamente en tiempos anteriores.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa artista compartió una serie de fotos, algunas relacionadas con el próximo Halloween y otras en las que simplemente aparece ella. No obstante, una imagen en particular llamó la atención, pues en la misma se muestra de espaldas y con el torso descubierto, recogiendo su cabello hacia un lado para exhibir un extenso tatuaje que recorre toda su espalda.

Hasta el momento, se sabe relativamente poco sobre este tatuaje, aparte de que fue realizado por Matias Milan, pero Billie Eilish no ha hablado sobre su significado. Solo se aprecia una especie de patrón geométrico que sigue su columna vertebral.

En el pasado, la cantante había mantenido en suspenso a sus seguidores con respecto a su tatuaje, ya que solo había mostrado fragmentos de él. Hasta el momento, Billie Eilish ha compartido que cuenta con varios tatuajes, incluyendo uno en su pecho con su propio nombre, un tatuaje de un dragón en su muslo y otro en su mano con la imagen de hadas.

Como es común en estos casos, hubo opiniones variadas entre sus seguidores, algunos elogiando el tatuaje como impresionante, mientras que otros expresaron que no les pareció estéticamente atractivo.

¿Billie Elish quiere ser madre?

En una entrevista con The Sunday Times, Billie Eilish afirmó que prefiere la idea de morir a la de no tener hijos. La cantante explicó que a medida que va teniendo más experiencias en su vida, comienza a pensar en lo que hará cuando llegue el momento de tener hijos.

“Prefiero morir que no tener hijos. Los necesito. Cuanto más mayor me hago, más experimento cosas. Solo pienso, ¿qué voy a hacer?”, comentó la cantante.

No obstante, la joven artista compartió que también siente aprensión ante la perspectiva de tener hijos, ya que, como hija, comprende que en ocasiones los hijos tienden a desoír los consejos de sus padres, especialmente durante la adolescencia.

“Cuanto más mayor me hago, más experimento cosas. Sólo pienso: ‘uuggh, qué voy a hacer cuando mi hijo piense que esto es lo correcto y yo diga: ¡no, no lo es! Y no me escucharán’”, dijo Eilish.