¿María Celeste Arrarás tiene nuevo proyecto profesional tras su salida de CNN?

Después de haber convertido su casa en el escenario ideal para la boda de Carlos Adyan y Carlos Quintanilla, la siempre conductora María Celeste Arrarás habló para el programa ‘Chisme No Like’ sobre los planes que tiene a nivel profesional.

“Ya mi contrato con ellos expiró, pero seguimos haciendo cosas juntos”, reveló la presentadora haciendo alusión a su trabajo con CNN en español.

Proyectos Laborales

Arrarás destacó que su vida como profesional tiene una nueva meta.

“De hecho, ahora, dentro de semana y media, salimos para la Ciudad de México porque un documental que hicimos como parte de mi show de los domingos se ganó un premio del Sindicato Internacional de Periodistas y fue el ganador de entre casi 3 mil casi documentales y reportajes importantes y fue a nivel mundial, o sea que es algo bien importante y voy para allá para México”, puntualizó.

¿Qué pasa con CNN?

María Celeste tiene buenas relaciones con todos los medios con los que ha trabajado.

“Ellos (CNN) tienen un par de proyectos que quieren que yo me involucre y sobre todo para las elecciones, entonces eso me encanta porque me da la libertad básicamente de viajar, de jugar mi tenis, que me encanta, de compartir con amistades…”, explicó.

La puertorriqueña dejó claro que no se niega a ninguna posibilidad de seguir creando espacios o show donde pueda participar y continuar cosechando éxitos, pero lo que sí dejó claro es que no tiene ninguna intención de volver a un espacio que implique su presencia de manera diaria.

“Yo hoy en día ni por todo el dinero del mundo, y te lo digo sin exagerar, me metería a hacer un show de todos los días porque ustedes saben la presión que es eso de tener que llenar esas horas de trabajo con contenido bueno e interesante que se destaque de los demás, el tener que validar la información, buscar los detalles, los contactos, confirmar las cosas…Requiere de mucho esfuerzo, no es sentarte ahí a hablar tres boberías. Es difícil tener tiempo libre y eso ya yo no lo quisiera”, resaltó.