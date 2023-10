¿Cuáles fueron las primeras series que llegaron en Netflix?

Con el paso del tiempo, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más vistas a nivel mundial y es que, a pesar de que este tipo de sistema es relativamente nuevo, la compañía de entretenimiento se ha encargado de crear una buena reputación desde el año 1997, ya que en ese entonces se encargaba de ofrecer un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal.

Le puede interesar: Así fue la participación de Rauw Alejandro en serie de Netflix

A partir del año 2000 empezó implementar otro sistema para poder conocer la opinión de su audiencia, al incluir las recomendaciones personalizadas que se basaban en la calificación de una a cinco estrellas, lo que hacía que sus clientes alquilaran materiales directamente desde Internet.

La llegada del Streaming hizo que muchas empresas cambiaran su visión y, aunque Netflix no siempre ha sido un gigante en este medio, para nadie es un secreto que en la actualidad se ha convertido en uno de los más populares, sus producciones originales hicieron que cada día más y más personas decidieran contratar sus servicios.

¿Cuál es la primera serie que llegó a Netflix?

Lilyhammer

Una de las primeras producciones que llegó a Netflix fue Lilyhammer, una serie que muy pocos recuerdan, pero que ha marcado de manera significativa la historia de la plataforma Streaming, la misma se estrenó en el 2012, y contó con 3 temporadas y 24 episodios. Fue en el 2014 cuando se emitió su último capítulo.

House Of Cards

Por otro lado, también se encuentra ‘House Of Cards’, la cual se estrenó en el año 2013 y tomó por sorpresa a todos los que la vieron, tanto así, que llegó a convertirse en la primera serie original de ‘La Gran N’ en competir en los Emmy, obteniendo 9 nominaciones en su primera temporada, aunque sin ningún Gallardón, ya que al parecer era demasiado pronto para la industria. La misma contó con 6 temporadas y 73 episodios, el último de estos fue transmitido el 2 de noviembre de 2018.

Orange Is the New Black

Orange Is the New Black fue la segunda serie en llegar a la plataforma Streaming, considerándose uno de los éxitos más celebrados de Netflix que, durante seis temporadas obtuvo la receptividad que esperaba la plataforma. Cabe resaltar, que elenco protagonista estaba compuesto casi al cien por ciento de mujeres, combinando además la comedia el drama y el romance.

13 razones

En marzo de 2017 llego a las pantallas de Netflix esta serie que se basa en la novela para jóvenes de Jay Asher, en donde se cuenta en primera instancia la historia de Hanna Baker, un estudiante que mostraba las razones por las cuales se había quitado la vida, era narra en primera persona por este personaje y dedicaba una cinta de cassette a aquellos que ellos ella consideraba que habían sido los responsables de llegar a esta situación.