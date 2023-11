Mira la reacción de Nadia Ferrería al hablar de Jennifer López

El matrimonio de Nadia Ferreira y Marc Anthony sigue dando mucho de qué hablar, pues a pesar de que se casaron el 28 de enero de 2023, muchos fanáticos aún no reconocen esta relación y aseguran que el cantante parece más su padre que cualquier otra cosa, sin embargo, pese a tantas críticas, la unión permanece. Por otro lado, la pareja atravesó por un incómodo momento donde abordaron a la modelo para hacerle una pregunta relacionada con una de las ex del puertorriqueño; se trató de Jennifer López.

Pregunta incómoda

En la alfombra roja del evento de la revista ‘Vogue México’, al que asistieron las celebridades más importantes del país e invitados de lujo de talla internacional, uno de los periodistas le preguntó a Nadia Ferreira sobre su relación con Jennifer López, según surge esta interrogante porque hay algunos rumores sobre algunas diferencias entre las mujeres, incluso se comenta que hasta se odian. Así fue la respuesta de la modelo. “Por la familia siempre primero, es lo más importante”, dijo.

Al parecer la pregunta no le resultó tan interesante de contestar y prefirió seguir con su recorrido y disfrutar en paz del evento al cual fue invitada.

Algunos de los internautas expresó: “A Nadia no la van a sorprender con ninguna pregunta porque no tiene maldad en su corazón”,“No entiendo estos reporteros haciendo preguntas sin sentido, ya se sabe que JL es el pasado de MA y sólo los une sus hijos, además ellos tienen muy buena comunicación y lo de Nadia es otra cosa, es su nueva esposa y ella no tiene vela ahí. A estos reporteros les gusta sacar de donde no hay”.

“pregunta indiscreta, bien por ella de no contestar”, “inteligente respuesta”, “como que no sabe expresarse”, expresaron.