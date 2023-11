Fanáticos rechazan colaboración de Peso Pluma y Arcángel

Peso Pluma y Arcángel han lanzado recientemente la canción titulada ‘La Chamba’. Se trata de una colaboración que se espera que tenga un gran éxito, la misma viene acompañada de un videoclip en el que el destacado Danny Trejo desempeña un papel protagónico.

“Yo soy un muchacho que viene de abajo, no le temo al trabajo. Es que me gusta la chamba, de niño me toca la chamba”, dicta el estribillo del tema musical.

Asimismo, en sus redes sociales, Arcángel explica que este sencillo es dedicado a todas aquellas personas a las que les gusta trabajar por sus sueños. “¡Dedicado a todos los barrios de Latinoamérica y el mundo entero, dedicado para esa gente trabajadora y soñadora dispuesta a sacrificarlo todo por lograr sus sueños!”.

“¡Yes Sir tu gata se quiere mecer! ¡Recuerda que mis shooters todos tiene láser! ¡Full de sicarios va llena la Blazer te los damos de lejos como el de los Pacers!”, continúa diciendo la letra.

Sin embargo, pese a la expectativa de la canción y a que una gran parte ha recibido la misma de la mejor manera, otros por el contrario indican que este tema musical no era necesario y hasta afirman que Arcángel no debió de haber realizado esta colaboración con Peso Pluma.

La reacción en redes sociales

Desde el instante en que Arcángel y Peso Pluma dieron a conocer que tendían una canción juntos, los usuarios en redes sociales empezaron a opinar, criticando el hecho de que ambos unieran sus voces en un solo tema musical.

“El que dijo que no quería cantar regional?”.

“¿Quién pidió esto?”.

“La colaboración que nadie necesitaba”.

“¿Por qué con Peso Pluma?”.

Indicaron algunos de los usuarios, además de criticar el hecho de que Arcángel decidiera colaborar con Peso Pluma, aunque hace un tiempo dijo que “nadie” quería hacer música mexicana.