La crisis de Marvel explicada en 3 puntos: eliminar series, despido a Jonathan Majors y revivir a 2 Vengadores originales

Marvel Studios no pasa por un buen momento y eso no es secreto para nadie. Fracasos en taquillas y series de Disney+ que no gustaron fueron el inicio de una caída en picada que parece no detenerse. Dichos problemas se trasladaron al plano empresarial, con despidos como el de Victoria Alonso durante el primer cuatrimestre de este 2023.

Y es que desde que Avengers: Endgame terminó, la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) no ha podido levantarse. Entonces, un artículo de Variety revela los planes de Kevin Feige, director de toda esta saga millonaria, para poder revertir esta crisis y volver a los números que los llevaron al tope.

También te puede interesar: ‘The Marvels’ revela un inédito clip de la película antes de su estreno

Eliminar series

Marvel Studios tiene una enorme cantidad de contenido. Series como She-Hulk son un dolor de cabeza por los efectos especiales, que se traducen en gastos que no regresan, ya que no ha fue el éxito que esperaban. Entonces, proyectos como estos serían recortados para poder dar un respiro tanto a sus cuentas bancarias, como a la saturación para los espectadores de las historias de estos superhéroes.

Plan B a Jonathan Majors

Todos los esfuerzos de Marvel estaban posados en un actor y personaje: Jonathan Majors como Kang el Conquistador. Sin embargo, el juicio por violencia doméstica que enfrenta el intérprete de 33 años pone a los estudios de Kevin Feige entre la espada y la pared.

Jonathan Majors La película estrena este 16 de febrero.

La figura de Majors de por sí ya es negativa para la opinión pública, a pesar de que él insista en que es una víctima en todo este caso. Marvel Studios no sabe como hará, ni como reescribirá las historias, si el actor es hallado culpable de los cargos por los que lo acusan.

En principio, la idea es dejar de lado a Kang el Conquistador, no van ni siquiera a recastear para que otro actor lo haga. Quieren virar los focos y apuntar a una apurada aparición de Dr. Doom.

Resurrección de dos Avengers originales

Finalmente, para darle un aire y familiarizar a los espectadores, Marvel Studios planea revivir a dos de los Vengadores originales, los únicos que murieron en la última película de superhéroes: Natasha Romanoff/ Black Widow, interpretada por Scarlett Johanson, y Tony Stark/ Iron Man, encarnado por Robert Downey Jr.

Natsha Romanoff y Iron Man

A todo esto, la franquicia espera con ansias la reacción del público a The Marvels, que se estrena el próximo 9 de noviembre.