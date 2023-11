Conoce mucho más de “Now And Then”, la última canción de The Beatles

The Beatles estrenan su última canción “Now and Then”. / Foto: Cortesía (UMG)

Tal y como se anunció el pasado jueves 26 de octubre, este jueves 2 de noviembre se lanzará la última canción de The Beatles, “Now And Then”. Hoy, Apple Corps Ltd./Capitol/UMe se complace en compartir los detalles y los planes de estreno del nuevo y evocador video musical de la canción, que Peter Jackson ha dirigido en su primera incursión en la producción de un video musical.

El video musical de “Now And Then” se estrenará en todo el mundo este viernes 3 de noviembre a las 2 p.m. GMT / 10 a.m. EDT / 7 a.m. PDT en el canal de YouTube de The Beatles. El conmovedor y humorístico video invita a los espectadores a celebrar el amor eterno y duradero de The Beatles con John, Paul, George y Ringo mientras crean la última canción de The Beatles.

El estreno mundial del video musical llegará tras el lanzamiento global del sencillo de doble cara “Now And Then” / “Love Me Do” de The Beatles este jueves 2 de noviembre a las 2 p.m. GMT / 10 a.m. EDT / 7 a.m. PDT. “Now And Then” fue escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y ahora finalmente terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después. El sencillo de doble cara combina la última canción de The Beatles con la primera: el sencillo debut de la banda en el Reino Unido en 1962, “Love Me Do”, una contraparte verdaderamente adecuada para cerrar el círculo con “Now And Then”. Ambas canciones están mezcladas en estéreo y Dolby Atmos®, y el lanzamiento cuenta con una portada original del reconocido artista Ed Ruscha.

Estrenado este miércoles 1 de noviembre, “Now And Then – The Last Beatles Song” es un cortometraje de 12 minutos que cuenta la historia de cómo “Now And Then” finalmente se terminó casi cinco décadas después de que se escribiera originalmente. Este conmovedor cortometraje, dirigido por Oliver Murray, cuenta la historia detrás de la última canción de The Beatles, con imágenes exclusivas y comentarios de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

El 10 de noviembre, las colecciones de The Beatles de 1962-1966 (‘The Red Album’) y 1967-1970 (‘The Blue Album’) se lanzarán en paquetes de edición 2023 de Apple Corps Ltd./Capitol/UMe. Desde que aparecieron sus primeras encarnaciones hace 50 años, estos álbumes han introducido a las generaciones sucesivas a la música de The Beatles. Las listas de canciones de ambas colecciones se han ampliado para las nuevas ediciones, con todas las canciones mezcladas en estéreo y Dolby Atmos por Giles Martin y Sam Okell en Abbey Road Studios, con la ayuda de la tecnología de desmezcla de audio de WingNut Films. La versión en solitario del Reino Unido de “Love Me Do” ahora encabeza1962-1966 (edición 2023) y “Now And Then” aparece en 1967-1970 (edición 2023) para completar las colecciones que abarcan toda la carrera, que también incluyen nuevos ensayos escritos por el periodista y autor John Harris.