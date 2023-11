Brooke Shields revela como Bradley le salvó la vida tras un episodio delicado de salud

Bradley Cooper y Brooke Shields, ambas estrellas reconocidas de Hollywood, están unidos por una gran amistad desde hace muchos años. La actriz de 58 años, recordada por su imponente look y talento frente a las cámaras en los 80 y 90, revela una historia de un acto heroico de su amigo y actor, durante un complejo y delicado episodio de salud.

El diario La Nación se hace eco de un diálogo que Shields tuvo con la revista Glamour, en la que cuenta que este episodio apenas ocurrió en septiembre de este año.

Brooke Shields se preparaba para su show Previously Owned cuando comenzó a convulsionar hasta el punto de botar espuma por la boca.

“Estaba tomando demasiada agua y no sabía que estaba baja de sodio, solo estaba esperando que llegara un Uber. Cuando estoy bajando las escaleras para salir, evidentemente ya lucía mal porque la gente me preguntaba cómo estaba”, dijo la actriz.

De repente, Brooke cuenta que “todo se puso negro”, y cuando logra entrar al local “dos mujeres se me acercaron, luego se me debilitaron las manos y me di la cabeza contra la pared. Ahí empecé a sacar espuma por la boca, me puse azul y trataba de tragarme la lengua; lo único que recuerdo antes de colapasar fue cómo me subían a la ambulancia y me ponían oxígeno”, añadió.

Cuando logró despertar, vio que Bradley Cooper estaba sosteniendo su mano en la sala del hospital. Alguien contactó a su círculo cercano y por medio de un asistente la primera persona a la que llamaron fue al actor, quien se mantuvo con ella hasta que llegó su esposo.