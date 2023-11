Exesposo de Galilea Montijo muestra apoyo a damnificados en Acapulco

El paso del huracán Otis dejó diversas afectaciones en la población de Acapulco, Guerrero; como resultado, instituciones, asociaciones, influencers y personas públicas se han sumado para apoyar a los damnificados al donar artículos básicos.

También te puede interesar: La casa del exesposo de Galilea Montijo quedó afectado por el Huracán Otis en Acapulco

Al respecto de la información que circula en redes sociales, Fernando Reina Iglesias, expareja de Galilea Montijo, compartió un video a través de TikTok para enviar un mensaje de empatía, con el objetivo de que las personas sigan apoyando a la población de Guerrero.

Galilea Montijo Galilea (Instagram @galileamontijo)

Fernando Reina Iglesias muestra apoyo a damnificados en Acapulco

El empresario y político mexicano se ha mantenido activo en sus redes sociales para documentar las afectaciones que dejó el huracán Otis, así como también para invitar a que la población siga donando artículos básicos, desmintiendo los rumores de que el apoyo no llega a los damnificados.

“No solamente nací en Acapulco, vivo en Acapulco, mis hijos viven en Acapulco. Y es momento de que todos nos juntemos, que todos nos unamos. No creamos eso de que la ayuda no está llegando. La única ayuda que no llega es la que no damos”, dijo.

@freinai 🌪️ #HuracanOtis en Acapulco: Olvidemos las Divisiones, la Ayuda Debe Ser Constante 🤝 Acapulco está viviendo una crisis sin precedentes con más de 800,000 damnificados a causa del huracán Otis. La necesidad de ayuda es diaria y urgente, necesitamos agua, comida y suministros para todos, sin distinción de clase o condición social. Es momento de dejar atrás las polarizaciones que dividen a nuestro país. No hay lugar para bandos de ricos y pobres, buenos y malos, chairos o fifís. Acapulco nos necesita a todos, unidos en un solo frente de solidaridad y ayuda constante. Tú decides cómo y por dónde canalizar tu apoyo; lo crucial es no dejar de contribuir. Aquí no hay partidos, no hay ideologías políticas; aquí lo que importa es sacar a Acapulco de este difícil momento. Sin importar nuestras preferencias, ideologías o credos, es hora de actuar juntos por el bienestar de nuestros paisanos. #AcapulcoUnido #NoMasDivisiones #DonacionesContinuas #Emergencia Solidaridad” ♬ sonido original - Fernando Reina

En el clip de aproximadamente un minuto, Fernando Reina Iglesias mostró los artículos que compró para donar, además de evidenciar la conversación que tuvo con otras personas en una tienda, agradeciendo por la ayuda que están brindando.

Galilea Montijo y Fernando Reina La famosa reaccionó a esta publicación de su ex (@galileamontijo/Instagram)

Cabe recordar que Galilea Montijo se encontraba en Ciudad de México cuando ocurrió el desastre por el huracán Otis, de inmediato demostró su desocupación por su hijo, ya que se encontraba en Acapulco, por lo cual dejó el programa ‘Hoy’ para reencontrarse con el menor y apoyar en la difusión de las personas que permanecían incomunicadas.