Taylor Swift se convierte en la artista más escuchada de Spotify

El éxito de Taylor Swift es innegable, ya que ha diversificado su carrera a través de distintos géneros musicales, además de incursionar en la industria cinematográfica, pero eso no es todo porque recientemente se convirtió en la artista más escuchada de Spotify.

El 2023 ha sido uno de los mejores años para la intérprete de “Style”, mismo que resaltó con su gira mundial ‘The Eras Tour’, la película del mismo show, el relanzamiento que realizó de ciertos discos y los incontables premios que ganó.

Taylor Swift Fonte: https://www.instagram.com/p/Cwf9wCbOj0W/?img_index=3

Taylor Swift es la artista más escuchada de Spotify

La cantante estadounidense volvió a romper un récord en la industria musical al convertirse en la primer artista femenina en rebasar los 105 millones de oyentes mensuales en la plataforma de Spotify, superando en números al cantante The Weeknd.

Spotify es una de las plataforma más populares de streaming, la cual cuenta con la mayor parte de propuestas musicales de todo tipo de intérpretes, además de ofrecer información precisa a los artistas sobre las estadísticas de sus lanzamientos.

Imagem: Instagram

Taylor Swift logró este nuevo récord a pocos días del relanzamiento de ‘1989 (Taylor’s Version)’, el cual contiene 13 canciones y cuatro temas inéditos que forman parte del baúl, entre ellos “Is It Over Now”, “Now That we Don’t Talk”, “Say Don’t Go” y “Suburban Legends”.