Mikel Erentxun presentará en vivo su nuevo disco ‘Septiembre’

La nueva gira de Mikel Erentxun llega a México, misma en la que se podrá disfrutar de su nuevo trabajo. Las primeras canciones “A la luz de las farolas” y “Tren a marte”, son un pequeño anticipo del sonido del álbum “Septiembre” que en los próximos meses se irá descubriendo por completo. De este modo el icono del rock en español llega con lo mejor de sus éxitos en la etapa de Duncan Dhu y como solista el próximo 29 de noviembre.

Mikel Erentxun suma con “Septiembre” su disco número 28 al contabilizar su discografía completa. El nuevo material comenzó a trabajarse en la pandemia del COVID-19, ya que el cantante adquirió un piano que fue clave del proceso, a partir de ahí, despegó ese trabajo que podrá escucharse en vivo.

Mikel Erentxun (Cortesía)

Mikel Erentxun inició su carrera profesional como vocalista del grupo Duncan Dhu, que formó en 1984 con Diego Vasallo y Juan Ramón Viles, este último abandonó la agrupación en 1989. La banda lanzó un total ocho discos de estudio entre 1985 y 2001, año el que anunciaron su retiro inicial. En 2013, Duncan Dhu tuvo una reunión para grabar los álbumes ‘El duelo’, y el recopilatorio 1, además de realizar una gira por España y el extranjero que concluyó en 2015 y posteriormente volvieron a desintegrarse como grupo.

En paralelo al proyecto con Duncan Dhu, sin ninguna pretensión, Erentxun comenzó una carrera en solitario en 1992 con el disco ‘Naufragios’, del que destacan temas como “A un minuto de ti”, “Jugando con el tiempo” o “Esta luz nunca se apagará”, versión española del tema “There’s a light that never goes out”, del grupo británico The Smiths.

Mikel Erentxun (Cortesía)

Con el gran éxito de este disco decidió continuar publicando discos en solitario, compaginándolo con su trabajo en Duncan Dhu y sus estudios de arquitectura. En sus proyectos han colaborado con músicos como Mark Gardener, Robert Quine, Pete Thomas, Lloyd Cole, Mathew Sweet y Fred Maher; también en el primer disco del grupo La Oreja de Van Gogh, ‘Dile al sol’ en 1998.

La trayectoria musical de Mikel Erentxun se ha extendido por décadas, consolidándolo como uno de los referentes del rock en español. Desde su participación en Duncan Dhu hasta su exitosa carrera en solitario, Erentxun ha dejado una marca indeleble en la industria musical.