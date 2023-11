Revelan fecha de estreno de nueva temporada de ‘Euphoria’

Durante un evento centrado en las principales producciones de Warner Bros. Discovery, Casey Bloys, presidente y CEO de HBO, anunció que la tercera entrega de Euphoria llegará a nuestras pantallas en el año 2025.

Aunque los detalles específicos de la trama de la nueva temporada no fueron revelados, se mencionó que “Euphoria” se unirá a otras producciones destacadas, como la segunda temporada de “The Last of Us”, la tercera temporada de “The White Lotus” y la precuela de “It” titulada “Welcome to Derry”, todas ellas programadas para el mismo año.

Sin embargo, los seguidores de la serie aún se preguntan cómo se manejará la repentina pérdida del talentoso actor Angus Cloud, quien interpretó el papel de Fezco y falleció trágicamente a los 25 años el pasado 31 de julio.

La visión de Sam Levinson

El creador de la serie, Sam Levinson, ha compartido algunos indicios sobre la próxima temporada en una entrevista con la revista Elle.

Describió la nueva entrega como una especie de “película de cine negro” y señaló que a través del personaje de Rue Bennett, interpretado por la talentosa Zendaya, se explorarán temas sobre la integridad en un mundo corrupto.

Además, tiempo atrás se reveló que la actriz Barbie Ferreira, quien dio vida al personaje de Kat, no regresará para esta temporada.

Ferreira explicó en abril que su decisión de dejar la serie se basó en su deseo de evitar perpetuar estereotipos y ser recordada únicamente como “la amiga gorda”.

¿De qué trata Euphoria?

“Euphoria”, basada en un programa israelí del mismo nombre, nos sumerge en las complejas relaciones de un grupo de estudiantes de secundaria en el ficticio pueblo de East Highland, quienes se enfrentan a problemas relacionados con drogas, amor y crímenes.

Con un elenco destacado que incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow y Jacob Elordi, entre otros, la serie ha cautivado a los espectadores con su estilo visualmente impactante, narrativa audaz y actuaciones convincentes.