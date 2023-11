Nicolas Cage safirma que no le agrada el uso de la Inteligencia Artificial

‘The Flash’ es una de las recientes películas del universo de DC Cómics, y una de las agradables sorpresas que nos brindó fue la presencia de varios cameos destacados.

Uno de los más notables fue la aparición de Nicolas Cage en el papel de Superman, algo que era ampliamente conocido, ya que Cage había sido originalmente elegido para interpretar al ‘Hombre de Acero’ en una película dirigida por Tim Burton hace más de dos décadas.

Sin embargo, la participación de Cage no solo generó emoción, sino también algunas críticas, particularmente por parte de Tim Burton, quien expresó que sentía que estaban apropiándose de su trabajo. En respuesta a esto, Cage recientemente compartió en una entrevista con Yahoo, en donde indica que comprende los sentimientos del director.

“Entiendo de dónde viene Tim. Sé lo que quiere decir. Sería muy infeliz si la gente tomara mi arte... y se apropiara de él. Lo entiendo”

Por otro lado, el actor también afirmó que trabajar con Inteligencia Artificial para así poder generar algunos personajes, lo considera algo “inhumado”, por lo cual no le agrada mucho.

“Pero la inteligencia artificial es algo Inhumano, la IA es una pesadilla para mí. Es inhumano. No hay nada más inhumano que la inteligencia artificial, Tim está molesto con la IA, al igual que yo”

La participación de Nicolas Cage en ‘The Flash’

El actor tiene una breve aparición en la película ataviado con el traje de Superman y enfrentándose a una araña gigante, a pesar de que Nicolas Cage afirma que el enfoque original era diferente.

“Dedicaron mucho tiempo a construir el traje... y creo que Andy es un director fantástico, es un gran tipo y un gran director, y me encantaron sus dos películas de It... Lo que se suponía que debía hacer era, literalmente, estar parado en una dimensión alternativa, por así decirlo, y presenciar la destrucción del universo”

El actor confiesa que quedó asombrado al ver una escena en la que luchaba contra una araña en la película, a pesar de creer que esa secuencia no se creó mediante el uso de Inteligencia Artificial.

“Cuando fui al cine, estaba yo luchando contra una araña gigante. Yo no hice eso. Eso no fue lo que hice. No creo que haya sido creado por IA. Sé que Fue CGI, vale, para que pudieran rejuvenecerme, simplemente creo que hicieron algo con eso y, nuevamente, está fuera de mi control. Literalmente fui a filmar una escena durante tal vez una hora con el traje