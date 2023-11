Victoria Ruffo reacciona a su supuesto divorcio con ex Gobernador de Hidalgo

De acuerdo a lo indicado por el periodista de entretenimiento Alex Kaffie, la destacada actriz mexicana Victoria Ruffo y el ex Gobernador del estado de Hidalgo, México, Omar Fayad, estarían en proceso de separación legal después de haber estado casados durante 22 años.

“Desconozco en qué términos se está dando, pero seguramente incluye la pensión alimenticia de sus dos hijos mellizos, Anuar y victoria. Lo que ya no tendrán que disputarse es la custodia de ambos, pues ya son mayores de edad”.

Alex Kaffie, quien anteriormente fue presentador en el programa ‘Sale el sol’ de Imagen Televisión, expresó que no tenía información acerca de si Victoria Ruffo y Omar Fayad contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, pero que de haber sido así “entonces también tendrán que dividirse los bienes que hayan adquirido durante su matrimonio”.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre su separación?

Frente a esta especulación, la renombrada ‘Reina de las telenovelas’ habría respondido de manera positiva y con buen humor a los comentarios del periodista.

En su canal de YouTube, el presentador de televisión Gustavo Adolfo Infante afirmó haber contactado a la actriz Victoria Ruffo, quien fue anteriormente pareja del comediante y actor Eugenio Derbez, con el propósito de indagar si la información sobre su divorcio con Omar Fayad era verídica.

“Yo me mensajee con ella, no me dijo que no dijera y aparte esto es mi trabajo, le escribo: Vicky, ¿cómo estás?, perdón que te moleste con esto, Alex Kaffie publica que te divorcias de Omar, ¿es verdad? Sabes que se te quiere y respeta, dime que digo”, dijo el periodista, que, según comentó, la famosa respondió de la siguiente manera:

“¿Quién es Kaffie? ¿Quién es? ¿Qué hace?”. Así que, Gustavo Adolfo Infante le dijo a la actriz: “Trabajo en Televisa, en el programa de Maxine Woodside, en Imagen Televisión. Vicky, ¿qué digo, lo desmiento?”, asegurando además que, a pesar de que él quería hacerle una llamada, la famosa le indicó que en el momento no podía atenderlo. “No puedo llamada, estoy con el abogado jajaja”.

Frente a la persistente indagación de Gustavo Adolfo Infante sobre su posible divorcio de Omar Fayad, la actriz protagonista de telenovelas Victoria Ruffo respondió de manera enfática: “¿Quién es Kaffie? jajaja. Gracias, todo está bien, saludos a Kaffie”.

Cabe resaltar que, hasta el momento, el político, que previamente había expresado sus intenciones de postularse como candidato a la Presidencia de México en las próximas elecciones, no ha emitido declaración alguna al respecto.