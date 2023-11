Denisse Guerrero de Belanova revela que tuvo una grave crisis de salud

Hace algunos días se dio a conocer el regreso a los escenarios de Belanova, sin duda una de las noticias más esperadas en los últimos. La agrupación se presentará en un festival en Estados Unidos, donde será liderada por Denisse Guerrero, quien ha conquistado con su peculiar voz.

Belanova está listo para regresar a los escenarios. (Foto: Cortesía,)

Con este retorno, Denisse también ha roto el silencio del porque se alejó de la escena artística hace cinco años. La intérprete de Belanova concedió una entrevista a la revista Glamour donde habló de un fuerte diagnóstico de salud y varias crisis mentales que vivió.

Denisse de Belanova peleó por su salud

La cantante dio algunas declaraciones reveladora de lo que sucedió durante su ausencia de los escenarios, donde resaltaron sus graves problemas de salud, que la hicieron temer por su vida.

“Me hicieron una cirugía y me quitaron un tumor (pesó casi dos kilos). Cuando el doctor me dijo que había 50% de probabilidad de que fuera cancerígeno, me dije: ‘soy muy joven para morir, la vida vale la pena’. Eso me sirvió para entender que soy una mujer, de 43 años, que tiene derecho a ser feliz y eso es lo que me da la motivación”, agregó.

Guerrero también sufrió la pérdida de su padre, del que recalcó varios aprendizajes, “yo estaba como en esta crisis y le decía a mi papá que nada tiene sentido y él, antes de morir, me respondió: ‘mientras haya vida, hay esperanza’”.

Motivos de su retiro

Denisse también explicó a Glamour los motivos que la llevaron a retirarse.

“No estaba en la situación ideal (sobre todo emocionalmente) y empecé con una crisis existencial. Recuerdo haber estado en medio de una gira, viajando todos los días y, de repente, veía a todas las personas que me rodeaban y pensaba: ‘bueno, ellos se desvelan y hacen esto porque tienen para quién o para qué hacerlo’. Y me pregunté: ‘¿y yo para qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por quién?” explicó, y agregó, “no necesito a nadie más que me esté esperando, si estoy aquí en este mundo es por algo: mi naturaleza es crear y eso en sí es lo que le da sentido a mi vida”.