¿Factura como Shakira? Belinda anuncia nuevo disco en el que “todas las canciones tienen dedicatoria”

Tal parece que Belinda no quiere llorar más por sus relaciones pasadas. Toma la experiencias vividas, y al igual que hizo Shakira, se propuso facturar con sus historias. La cantante hispano-mexicana anuncia la llegada de nuevo disco, en el que “todas las canciones tienen dedicatorias”, dijo, según reseña Soy Carmín.

Ya todo está listo, dice Belinda. El primer sencillo sale en enero del 2024. “Estoy muy emocionada. Ojalá les guste mucho”, dice Belinda con respecto a su nueva producción discográfica. La cantante cuenta que compuso cada uno de los temas que aparecerán en su nueva pieza.

“Espero que se identifiquen porque es un disco muy real. Estuve horas con mi libreta en el estudio dedicándole tiempo, esfuerzo y corazón. Es para ustedes, espero que lo disfruten.

También te puede interesar: Belinda se compromete a llevar víveres a damnificados en Acapulco

¿Qué le habrá dedicado a Christian Nodal?

Belinda dice que “todas las canciones tienen dedicatoria”. Y añade que “ustedes, cuando las escuchen, se van a dar cuenta para quien es cada canción”.

“Yo siempre he sido muy reservada. Casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas. Pero hice catarsis a través de la música en el estudio y simplemente dije: ‘bueno, yo también tengo algo que decir a través de mi música”, destacó.

Belinda ha tenido varios romances, en sus 34 años de vida. Pero su relación con Christian Nodal, que se oficializó en 2020 y terminó en 2022, ha sido la más destacada de todas, y por la que más sufrió cuando se acabó, según dicen fuentes cercanas a la cantante.