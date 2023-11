Feid contó detalles de su vida íntima; Entérate

El intérprete del género urbano Feid, sigue cosechando éxitos por el mundo. En un inesperado momento durante el programa de comedia ‘La Resistencia’ en España, el cantante tuvo que responder a una pregunta íntima. Aunque con muchas risas, pero sin tapujos, el colombiano lo contó todo.

El presentador hizo diversas preguntas a su invitado pero lo abordó con: “cuántas veces ha hecho el delicioso en los últimos 30 días”, desató carcajadas en el público. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la respuesta del artista.

¿Cuántas veces al mes hace el delicioso?

Todos a la expectativa de su respuesta, el famoso contestó sin titubeos.

“60 ocasiones en el último mes”. En asombro quedaron todos porque no se imaginaron que iba a dar un número tan alto en cuanto a tener relaciones sexuales durante los últimos 30 días.

Los internautas en líneas generales, expresaron haber disfrutado al máximo la entrevista con el popular ‘Ferxxo’.

“He visto la entrevista 17 veces y no paro de reír, ese ferxxo qué carisma y humildad tiene no puedo dejar de escuchar su música ni un segundo, creo que ya esto no es normal, Feid es adictivo”.

“La humildad de ese man lo ha llevado lejos. Un claro ejemplo de que " el que persevera, alcanza”. Gracias por representarnos”.

“Amo ver a Feid en estas facetas, necesito una fiesta con él, debe ser muy divertido ajjaja (se vale soñar)”, son algunos de los mensajes de los seguidores.

Como era de esperarse, el comentario generó mucha discusión en diversas plataformas digitales, donde muchos internautas están convencidos de que su aventura íntima es con Karola G.

Recordemos que los rumores de un romance entre Feid y ‘La Bichota’ comenzaron luego de que ambos se presentaron juntos en diversos eventos y además fueron captados muy tiernos en algunas presentaciones, aunque hasta ahora no se haya hecho oficial un pronunciamiento de ambos donde confirmen que sostienen una relación amorosa.