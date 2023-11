El día que Clarissa Molina se convirtió en Karol G

Durante las fiestas de Halloween no podía faltar la diversión en el programa de Univisión ‘El Gordo y la Flaca’. Todo resultó muy gracioso para la audiencia, al ver a cada uno de los presentadores imitado a uno de sus famosos favoritos. En el caso de Clarissa Molina, no dudó en darle un toque a su look transformándose en una de las cantantes colombianas más populares del momento.

En el video, se puede ver a la dominicana, incluso con el cabello color rosado característico de la artista colombiana. Clarissa utilizó una malla transparente y una falda color azul, representando a Karol al momento de salir al escenario con el tema TQG.

Todo estuvo parte del show y los internautas no dudaron en expresarse.

“Se ve más linda y femenina que la original”, “Karol G es una mujer que inspira a otras muy bien por Clarissa”, “Clarissa Se Ve Muy Bien. Pero El Flow de La Bichota Bella No se vende ni se Presta KarolG es ÚNICA Y ORIGINAL”.

Clarissa Molina saltó a la fama luego de su participación en el Miss Universo 2016, en el que representó a República Dominicana, en el año 2017 se coronó como Nuestra Belleza Latina e inició una carrera como conductora de la cadena hispana Univisión y en este momento de su vida celebra en grande los 7 años en frente de los reflectores. En el mundo del espectáculo ha podido conocer a diversas personas, proyectos y metas para su vida profesional, aunque en lo personal, sostuvo una relación con el productor Vicente Saavedra que hasta el momento se desconoce la causa de su ruptura.

Por ahora, la presentadora con más de 3 millones de seguidores sigue impulsando sus metas y llegando a su lugar favorito del planeta, como son las tierras dominicanas.