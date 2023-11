Lisa Marie Presley rechazó la película ‘Priscilla’ y habló con la directora al respecto

ARCHIVO - Lisa Marie Presley junto a la cuna de su infancia exhibida junto a otros objetos en la exposición "Elvis Through His Daughter's Eyes" en Graceland en Memphis, Tennesee., el 31 de enero de 2012. Presley, cantautora, la única descendiente de Elv AP (Lance Murphey/AP)

La hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, mostró su desacuerdo con la película ‘Priscilla’ en dos mensajes de correo electrónico que envió a la directora, Sofia Coppola, varios meses antes de su fallecimiento. Según informó Variety en un reporte exclusivo, Lisa expresó su preocupación por la representación de su padre como “un depredador y un manipulador”.

“Mi padre sólo aparece como un depredador y un manipulador. Como su hija, no veo representado a mi padre en el guion (...) Tras leerlo, veo una perspectiva escandalosamente vengativa y despectiva, pero no entiendo por qué...”, dijo en ese entonces.

La hija del icónico ‘Rey del Rock and Roll’, solicitó hace unos meses a la talentosa cineasta ganadora del Oscar que revisara la representación del personaje y la imagen que se proyectaba de la relación entre su madre, la protagonista de la película, Priscilla Presley.

‘Priscilla’ es una película biográfica que se fundamenta en las memorias de la ex esposa de Elvis, tituladas ‘Elvis and Me’ (1985). La película cuenta con Priscilla Presley como productora ejecutiva y ha generado algunas críticas debido a la forma en que representa los primeros días de su relación, cuando el cantante tenía 24 años y ella tan solo 14.

“Tendré que decir lo que siento por la película e ir contra ti y mi madre públicamente”. De acuerdo con la información recopilada por Variety, Lisa Marie desafió a Sofia Coppola al expresar su desacuerdo con el contenido de la película y le instó a realizar modificaciones. La respuesta de la directora fue que esperaba que Lisa Marie experimentara una percepción diferente al ver el producto final, ya que su intención era “honrar” a su familia.

Lisa Marie subrayó su empeño en proteger a su madre, ya que, según informa la fuente mencionada, había preocupación sobre cómo sería la percepción del público de Elvis una vez que la película se estrenara y sobre las intenciones que subyacían en el proyecto.

“¿Por qué vienes a por mi padre y mi familia? (...) Pensaba que, de todas las personas, tú sí sabrías comprender cómo se sentiría si te pasara a ti”, hizo una mención indirecta a la familia de Sofia Coppola, haciendo alusión a su parentesco con el renombrado cineasta Francis Ford Coppola, conocido por ‘The Godfather’.

La nueva película de Sofia Coppola fue seleccionada oficialmente para el Festival de Venecia de este año, y su protagonista, Cailee Spaeny, recibió el premio a la mejor actriz. El papel de Elvis está a cargo de Jacob Elordi, quien es una estrella de la aclamada serie ‘Euphoria’.

Además, la película tiene previsto competir en la próxima temporada de premios en Estados Unidos, incluyendo los premios de la Academia de Hollywood. Es importante mencionar que el año pasado, la película ‘Elvis’, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler, recibió hasta ocho nominaciones al Oscar, aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.

Lisa Marie Presley falleció de forma natural el 12 de enero de este año a causa de una obstrucción en el intestino delgado, después de ser hospitalizada de emergencia tras un aparente paro cardíaco.