Michael Fox afirma que no le teme a la muerte

Michael J. Fox ha compartido su falta de temor hacia la muerte después de vivir con la enfermedad de Parkinson durante más de tres décadas.

De esta manera, en una entrevista para la revista Town & Country, la icónica estrella de ‘Volver al Futuro’ fue directo al expresar que un día su lucha llegará a su fin: “Un día me quedaré sin gasolina... Un día simplemente diré: ‘Esto no va a suceder’. No voy a salir hoy. Si eso sucede, me lo permitiré”, indicó.

Con 62 años de edad, el actor reconoció que, si falleciera al día siguiente, sería “prematuro”, pero no lo vería como algo “inaudito”. Le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en 1991, aunque la noticia no se hizo pública en el año 1998.

Asimismo, en su libro ‘Lucky Man’ publicado en 2002, reflexionó sobre cómo el diagnóstico inicial lo hizo sentir como si “la factura fue llevada a una mesa descuidada después de un banquete mal merecido y subestimado”, especialmente después de que su carrera cinematográfica se estancara una vez que la franquicia ‘Volver al Futuro’ lanzó su última película en 1990.

No obstante, en lugar de amargarse por su diagnóstico, Michael J. Fox lo ha utilizado como un “regalo”. En 2000, fundó la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson, y desde entonces ha contribuido con casi 2 millones de dólares en investigaciones relacionadas con la enfermedad.

Además, en abril se publicó un estudio de una década de duración respaldado por la fundación, el cual reveló un avance significativo en la detección del Parkinson en personas vivas a través de la identificación de una proteína específica en el organismo. Este hallazgo innovador tiene el potencial de retrasar o incluso eliminar los síntomas de la enfermedad.

Michael J. Fox comparó su diagnóstico inicial de Parkinson con un examen de sobriedad, pero destacó que los avances científicos actuales permiten una detección más precisa y temprana, lo que a su vez atrae la inversión de compañías farmacéuticas.

“Cuando me diagnosticaron, fue como un examen de conducir en estado de ebriedad, ahora podemos decir: ‘Tienes esta proteína y sabemos que tienes Parkinson’. Abre las puertas para que las compañías farmacéuticas entren y digan: ‘Tenemos un objetivo y vamos a invertir dinero en él’, y cuando lo hacen, suceden cosas buenas”.

A pesar de su conocido optimismo, Michael J. Fox es realista acerca de la progresión de su enfermedad. En una entrevista en CBS a principios de este año, admitió que la vida con Parkinson se ha vuelto notablemente más desafiante con la edad, y expresó: “No voy a mentir. Se está volviendo difícil, se está volviendo más difícil… “Cada día es más duro”.

En 2021, también reconoció que sabe que el Parkinson no será curable durante su vida. Destacó su actitud positiva y su falta de miedo a la muerte, indicando que se siente feliz y no tiene pensamientos sombríos al respecto.

“Soy muy directo con la gente acerca de las curas. Cuando me preguntan si me aliviarán del Parkinson durante mi vida, respondo: ‘Tengo 60 años y la ciencia es difícil’. Así que no’”, indicó. “Soy realmente un tipo feliz. No tengo ningún pensamiento morboso en mi cabeza; no temo a la muerte. En absoluto”.