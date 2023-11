Bárbara de Regil se ve en medio de polémicas a pocos días del estreno de ‘Pacto de Sangre’

En redes sociales una vez más, Bárbara de Regil fue el centro de atracción. La actriz se vuelve a convertir en polémica por considerar que las fiestas de Halloween tienen más sentido que las propias del día de muertos. La realidad es que los internautas no se detuvieron y comenzaron a criticar la manera de pensar de la mexicana.

“Día de Muertos no, a mí no me gusta a festejar a los muertos, como que siento que en vida, ¿no? Eso de que hay que ponerle su ofrenda, mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así, a mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta, que ya que esté en el cielo ponerle su coca y su foto, no, en vida”, argumentó la famosa.

Tras la intervención de la ‘Rosario Tijeras mexicana’, los seguidores le dijeron:

“Dice que no le gusta el Día de Muertos porque prefiere celebrar a los vivos, pero lo que no sabe es que el Halloween también celebra a los muertos, fantasmas, zombies, vampiros, todos esos son seres no vivos”, “Qué se puede esperar, solo es guapa que no hable igual que su hija”, “La cara bonita no es garantía de que le funcionen las neuronas y de ser culta”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

Porque no supo diferenciar entre Halloween y Día de Muertos. pic.twitter.com/xprqIiEpSP — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 2, 2023

Su más reciente producción: ‘Pacto de Sangre’

Muchas personas consideran a Regil como una mujer auténtica que no se detiene en comentarios ni rumores. Es irreverente en sus decisiones y en redes sociales comparte lo bien que le ha ido durante los últimos años. Su más reciente producción es ‘Pacto de Sangre’, basada en la historia chilena del mismo nombre, sobre cuatro amigos que emprenden un viaje por carretera para celebrar una de sus despedidas de soltero, pero todo termina en tragedia cuando una joven muere en extrañas circunstancias y deciden ocultar el cuerpo. El estreno de esta nueva propuesta audiovisual es el 10 de noviembre de 2023.