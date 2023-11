Céline Dion celebra 10 años del album ‘Loved Me Back to Life’

Recientemente se informó que la icónica cantante canadiense Céline Dion había tenido un inesperado resurgimiento público. La artista lleva casi un año alejada de los focos y su regreso ha causado revuelo entre sus seguidores y la industria musical. El motivo de su ausencia fue un diagnóstico de síndrome de persona rígido, una enfermedad rara y debilitante que la obligó a tomarse un descanso de los escenarios. Sin embargo, Céline decidió romper su silencio y sorprender a todos participando de un evento deportivo junto a sus hijos.

La famosa ha recordado con mucha emoción el lanzamiento hace una decada de su álbum, ‘Loved me Back to Life’ y expresó en su Instagram: ¿Pueden creer que ya ha pasado una década desde que se lanzó el álbum Loved Me Back to Life? Este increíble álbum incluye duetos con las superestrellas de la música Ne-Yo y Stevie Wonder, junto con un equipo de ensueño de productores y compositores excepcionales. Loved Me Back to Life es un éxito aclamado por la crítica que encabeza las listas de éxitos y alcanza el puesto número 1 en iTunes en 44 países. ¡Feliz aniversario!, reseñó.

¿Qué enfermedad padece Céline Dion?

La hermana de la cantante, Claudette compartió información sobre la batalla contra la enfermedad, que se caracteriza por espasmos musculares incontrolables. “Ésta es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos: son incontrolables”, dijo Claudette en una entrevista en los días recientes. ¿Sabes que la gente suele saltar por la noche debido a calambres en las piernas o en las pantorrillas? Un poco así, pero en todos los músculos. “No hay nada que podamos hacer para apoyarlo y aliviar su dolor”, añadió.

Es importante recordar que desde hace tres años, Céline Dion reveló que padecía el síndrome de persona rígida, lo que la llevó a cancelar sus espectáculos y eventos públicos. Sin embargo, ahora se ve que está de vuelta y proyectando lo que mejor sabe hacer, usar su voz a través de melodías con la producción denominada: ‘INCREÍBLE’.